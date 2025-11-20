Día y hora de la inauguración en Jerez del alumbrado de la Navidad 2025

Árbol de Navidad gigante instalado a las puertas de la plaza del Arenal

Jerez de la Frontera está a escasas horas de inaugurar la extensa programación de la Navidad 2025 organizada por el Ayuntamiento y que arrancará con la ya tradicional ceremonia del encendido de su alumbrado navideño.

Este año la presente Navidad tendrá un significado muy especial al celebrarse el décimo aniversario de la declaración de la Zambomba de Jerez y Arcos como Bien de Interés Cultural (BIC).

El acto inaugural de la Navidad con el encendido del alumbrado tendrá lugar el viernes 21 de noviembre a las 19:00 horas y, con el posterior concierto público de acceso libre, de Luis de Perikín en la Alameda Cristina.

Además, este año hay previsto novedades de una programación que llenará las calles y espacios culturales del centro de Jerez de música, arte y ambiente navideño.

Entre las actividades culturales, destacan el ciclo de villancicos teatralizados en diferentes ubicaciones del centro, y los conciertos en residencias de mayores con el objetivo de llevar el espíritu de las fiestas a todos los rincones de la ciudad.

También se celebrará el espectáculo 'Visualizar y sentir el arte', de David Saborido, con participación musical, el 5 de diciembre en la Sala Compañía; y el 7 de diciembre, en los Claustros de Santo Domingo acogerá el concierto de villancicos anglosajones con Anabel Azuar Quartet, con entrada libre hasta completar aforo.

El tradicional 'Cuento de Navidad' ofrecerá tres sesiones los días 19 y 20 de diciembre en la Sala Compañía. Por su parte, el grupo Alba protagonizará el concierto 'La Nochebuena de Jerez', el 24 de diciembre a las 13:30 horas, también en Los Claustros.

La programación incluye además la Gala de Magia solidaria (27 de diciembre), la Cabalgata del Cartero Real (28 de diciembre) y la muestra de iconografía del ciclo navideño organizada por la Fundación Cajasol, que podrá visitarse del 5 de diciembre al 5 de enero en el Callejón de los Bolos.

Como novedad patrimonial, por primera vez se abrirá al público el nacimiento del Palacio de Villapanés, que se incorporará a la ruta de belenes y podrá visitarse gratuitamente durante las fiestas.

La inauguración del belén del Ayuntamiento de Jerez se celebrará en una fecha distinta para darle mayor realce.

Día y hora de la inauguración en Jerez del alumbrado de la Navidad

Fecha: Viernes 21 de noviembre

Hora: 19:00 horas

Lugar: Alameda Cristina

Otras actividades: Concierto de Luis de Perikín tras la ceremonia del encendido