Día del Voluntariado en Jerez: "Necesitamos hacer llegar el mensaje a todo el mundo"

Llega el Día Internacional de los Voluntarios (5 de diciembre) y Manos Unidas recuerda la importante y crucial labor que desarrolla el voluntariado en el mundo. Más cerca o más lejos de casa, un gesto puede cambiar la vida de miles de personas. El lema por este día de la organización para 2025, 'Compartir es nuestra mayor riqueza', recuerda que dar lo que somos y lo que tenemos es la mayor riqueza que podemos ofrecer, y eso es precisamente el acto del voluntariado.

Los voluntarios de Manos Unidas representan el 97% de las personas que trabajan en la organización y participan en una amplia variedad de tareas que son esenciales para el funcionamiento de la entidad: desde la sensibilización y la transformación social en España, hasta la gestión administrativa, la comunicación, la recaudación de fondos o en la evaluación y seguimiento de proyectos.

El voluntariado es un pilar esencial para Manos Unidas. Sin la labor desinteresada y comprometida de más de 6.700 personas, la organización no podría cumplir su misión de luchar contra el hambre, la pobreza y acompañar el desarrollo de 53 países de los más empobrecidos del mundo a través de sus más de 500 proyectos aprobados cada año en América, África y Asia.

Imagen de jóvenes voluntarios en una escuela de Etiopía.

La delegada diocesana de Manos Unidas en Jerez, Elisa Montes, destaca la generosidad de la gente joven, "preparada, entregada y que entiende que el mundo puede cambiar con su esfuerzo y buscan ayudar a los demás". En esas ansias por colaborar, Elisa reconoce que muchas personas "no saben cómo dar el paso, cómo arrancar para ofrecer ese servicio y por eso es muy importante que les orientemos. El voluntariado te ayuda a abrir los ojos a los demás".

Montes acaba de regresar de Etiopía donde ha colaborado en una campaña de la ONG 'Hand to hand' con el Hospital Menelik II, uno de los más grandes de Addis Abeba, aportando cirujanos voluntarios españoles, que trabajan mano a mano junto al equipo local. Comparten técnicas occidentales en quirófanos para operar a los pacientes de las Hermanas de la Caridad. A través de esta alianza, cirujanos españoles han podido operar y cambiar vidas en Etiopía, y Elisa ha participado activamente en esta iniciativa durante tres semanas. "A través de esta ONG también llega mucha gente joven a estos destinos. Es un ejemplo de lo que podemos hacer. A veces nos pensamos inútiles a la hora de ayudar, pero no es así. Siempre hay algo que hacer, un servicio que ofrecer. Es la ilusión de ayudar a los demás y creo que nuestros jóvenes están en plena búsqueda y deseando salir de sí mismos y de la sociedad impuesta hoy por las redes sociales. Y eso es algo maravilloso, Todos tenemos un corazón generoso que por circunstancias de la vida a veces estás callado, independientemente de profesar o no alguna religión. La bondad es algo natural en todos".

Hay que destacar que el año 2026 será el Año Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Sostenible (IVY2026), proclamado por las Naciones Unidas para reconocer y visibilizar el papel del voluntariado en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Durante este año se realizarán actividades para resaltar la importancia de la acción voluntaria, como conferencias, campañas de sensibilización y ceremonias de reconocimiento.

La Asamblea General de la ONU ha reconocido el voluntariado como un motor clave del desarrollo sostenible, una perspectiva que Manos Unidas comparte y promueve a través de su trabajo diario en la lucha contra el hambre, la pobreza y la desigualdad.

Desde la delegación de Manos Unidas Jerez (El Puerto, Jerez y la Sierra) hacen un llamamiento ante la "necesidad urgente de voluntarios, pero tenemos un hilo de esperanza porque se está sumando gente. Y hemos abierto un grupo de voluntarios jóvenes que están llevando el mensaje a otros grupos de edad para ayudar a las personas que están muy lejos y que tienen tantas necesidades, que no tienen nada. Y eso nos gustaría hacerlo en Jerez, porque para llegar fuera hay que mantener el mensaje aquí. Necesitamos hacer llegar el mensaje a todo el mundo; si nadie lo lleva no llega".

"Todo lo que gira en torno a la educación y a la formación es de las cosas que más trabaja Manos Unidas, para que ellos mismos en sus propios países sean el motor de su desarrollo. Se da esperanza y los voluntarios además tienen que ser capaces de transmitir esa esperanza a nuestra sociedad porque el cambio es posible. Y cambiando esos países con nuestra actitud, nos cambiamos a nosotros mismos".

Proyectos actuales de Manos Unidas

En Etiopía. Restablecimiento y fortalecimiento de servicios de salud en Tigray.

Este proyecto tiene como objetivo reducir la elevada morbilidad y mortalidad entre mujeres y niños en Tigray. La intervención, que se llevará a cabo por nuestro socio local, la ONG sanitaria'Cuamm', se centra en apoyar a un centro sanitario confesional -el Centro de Salud St. Mary- ubicado en Edaga Hamus (diócesis de Adigrat) y busca restablecer servicios sanitarios de calidad accesibles para las poblaciones más vulnerables, especialmente mujeres embarazadas, madres lactantes, niños menores de cinco años y personas desplazadas internamente.

En Kenia. Mejora de la calidad de la formación profesional en Gilgil.

La Escuela Politécnica Comboni fue fundada en 1978 por los Misioneros Combonianos y, desde 1989 hasta 2016, estuvo bajo la responsabilidad de la Diócesis de Nakuru. En la actualidad, la escuela es gestionada por los Hermanos de San Carlos Lwanga, Socio Local de Manos Unidas, cuya misión es brindar formación profesional a jóvenes de escasos recursos en Gilgil, con el objetivo de mejorar sus oportunidades laborales y contribuir a la reducción de la pobreza en la comunidad.

Manos Unidas ha colaborado con la escuela en varias ocasiones, y su socio local solicita de nuevo su colaboración para abordar dos necesidades prioritarias: la rehabilitación de las aulas destinadas a los cursos de Belleza y Peluquería, y la dotación del equipamiento moderno necesario para la adecuada formación práctica del alumnado de los cursos de Pintura, Vehículos/Soldadura, Belleza y Peluquería, y Sastrería.

La intervención contempla tanto la reparación de las instalaciones como la adquisición del material técnico correspondiente y tendrá una duración de seis meses; se beneficiarán directamente 114 alumnos este curso- de edades comprendidas entre 17 y 35 años - y los alumnos nuevos que se incorporarán que se estiman en 65; los beneficiarios indirectos son el total del alumnado. En paralelo se impartirán campañas de concienciación sobre embarazos precoces y autoestima. Con estas mejoras, la escuela podrá aumentar su capacidad de admisión, permitiendo el acceso a más estudiantes.

En Mali. Formación para el empleo de alumnas del centro 'Vicenta María', Niono.

Mali se encuentra en el puesto 186 de 193 países en el IDH, Índice de Desarrollo Humano, (2025) y hace frente a numerosos desafíos relacionados con la pobreza, la desnutrición, saneamiento inadecuado y sobre todo en el campo educativo. Las religiosas de María Inmaculada vienen trabajando en la localidad rural de Niono desde 1976, acompañadas en algunos proyectos por Manos Unidas. El Centro 'Vicenta María', además de Guardería y Alfabetización, ofrece a 120 chicas jóvenes del área rural cada año- beneficiarias directas de este proyecto-, posibilidades de formación en Corte y confección, una actividad que es generadora de ingresos en Mali.