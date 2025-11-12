Diálogo visual de los ilustradores Alberto Belmonte e Inés Jiménez en el Campus de Jerez

La Universidad de Cádiz inaugurará este viernes, 14 de noviembre, a las 19,30 horas, en el Campus de Jerez, la exposición 'Ángulos y manchas' de los ilustradores Alberto Belmonte (@albertobelmonte_illustration) e Inés Jiménez (@inesjimenez_illustration). Un diálogo visual entre dos estilos que exploran el color, la forma y la emoción desde distintas perspectivas. Se podrá visitar en el Edificio de Despachos y Seminarios, hasta el 23 de enero, de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 horas.

Una muestra que combina técnicas tradicionales de aguada con procesos digitales y manuales, invitando a descubrir la ilustración como espacio de encuentro entre lo artístico y lo contemporáneo.

Alberto Belmonte Luque

Jerez, 1973.

Dibujante jerezano que desarrolla buena parte de su carrera en la productora sevillana Pizzel 3D Studios, donde durante casi 12 años realiza labores de ilustración, storyboards y concept art en multitud de proyectos audiovisuales, varios de ellos nominados a los premios Goya o galardonados con premios Asecan del cine andaluz. Tal es el caso de '30 años de oscuridad' (2011, La Claqueta), cinta que fue nominada a los premios Goya en 2012 y obtuvo dos premios Asecan ese mismo año, uno al mejor documental y otro al mejor equipo técnico-artístico.

En 2020 aparece la novela gráfica, 'Galdós y la Miseria', con textos de El Torres y dibujos de Belmonte, cumpliendo así su sueño de publicar su primer cómic.

El pasado 2024 publica su primer cómic en el mercado francés, un relato corto escrito y dibujado por Belmonte para el número 13 de la revista de ciencia ficción 'Metal Hurlant'. Paralelamente, dibuja una historia corta del mítico teniente Blueberry , con guiones de Fred Duval, también para el mercado francés, en esta ocasión para la editorial Dargaud.

Actualmente compagina su actividad como profesor de ilustración con el desarrollo de un proyecto de álbum, también junto a Fred Duval, para el mercado franco-belga.

Inés Jiménez Delgado

Cádiz, 1981

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad CEADE, Sevilla, en 2006. Es contratada ese mismo año por la empresa sevillana 'Federópticos' para formar parte del equipo de Marketing y realizar trabajos como diseñadora gráfica e ilustradora. Entre los años 2008 y 2010 se marcha a Londres para profundizar en sus conocimientos de diseño gráfico e inglés y trabaja en el departamento creativo de la imprenta 'Frank Layton Display'.

En 2010 vuelve a trabajar para 'Federópticos', siendo contratada en 2012 por la empresa ilerdense 'Lleida.net', operadora de telecomunicaciones, donde realiza desde el Dpto de Desarrollo de Negocio trabajos como diseñadora gráfica, ilustradora, estratega de marketing y organizadora de eventos como el 'Mobile W orld Congress' durante 8 años y medio. En 2023 trabaja como diseñadora gráfica en la empresa norteamericana desarrolladora de software 'No Nerds No Problem', a la par que colabora como comic book flatter para el premiado historietista Paco Sordo, en dos proyectos de cómic para las editoriales francesas 'Dupuis' y 'Kómikids'.

En la actualidad trabaja como freelance combinando proyectos de ilustración, animación de vídeo y diseño gráfico.