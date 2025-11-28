Diputación "tira" de los vinos de Jerez y de Rafa de Bedoya para promocionar la provincia de Cádiz en Barcelona

Pepe Ferrer, como embajador del Consejo Regulador de Vinos de Jerez y Manzanilla, hizo la cata en el evento organizado por la Diputación de Cádiz en Barcelona

El Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz ha organizado la jornada ‘Cádiz, ocio y negocio’, que se ha celebrado este jueves 27 de noviembre en Barcelona y ha reunido a más de 60 organizadores de eventos de carácter corporativo de la ciudad condal con una veintena de empresas con actividad en la provincia de Cádiz, en una cita con la que se ha tratado de abrir oportunidades para que la provincia de Cádiz acoja grandes eventos corporativos.

Esta jornada MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) de la provincia de Cádiz es una acción propia del Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz, que ve en este segmento del turismo una posibilidad cierta de crecimiento y generación de riqueza para la provincia de Cádiz.

En ella se ha reunido a la oferta de la provincia de Cádiz en relación a este segmento y a la demanda, con 60 organizadores de eventos de carácter corporativo de Barcelona.

Empresas de la provincia de Cádiz participantes en Barcelona

Por parte de la provincia de Cádiz han acudido las empresas Hotel Puerto Sherry, Grupo Iberostar, Gran Hotel Luna de Cádiz, Hotel Valentín Sancti Petri, Hotel Playa Victoria, Grupo Osborne, Hipotels Cádiz, Creativando, Hotel Cádiz Bahía, SO Sotogrande, Hoteles Andaluces con Encanto, Fairplay Golf and Resort y Barceló Hoteles, que reúnen a una treintena de activos para acoger eventos MICE.

La jornada ha comenzado a las 19:00 horas y se ha desarrollado con una bienvenida a las personas asistentes y una presentación del destino provincia de Cádiz en clave MICE. Tras ello ha tenido lugar un taller de trabajo entre las empresas asistentes por la provincia de Cádiz y las empresas de organización de eventos.

Cena de Rafa de Bedoya con vinos de Jerez y atún salvaje

Para cerrar el acto se ha servido una cena donde el atún salvaje de almadraba y los vinos de Jerez han sido los protagonistas, en una velada guiada por Pepe Ferrer como embajador del Consejo Regulador de Vinos de Jerez y Manzanilla y por Ignacio Soto de la empresa Cádiz Atlántica.

La cena ha sido preparada por el jerezano Rafa de Bedoya, chef del restaurante Aleia que acaba de recibir la segunda estrella Michelin.

Este evento del Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz ha sido, de hecho, el primero que ha preparado y ejecutado De Bedoya tras recibir, como chef de Aleia, su segunda estrella Michelin.

Esta jornada ‘Cádiz, ocio y negocio’ se ha celebrado justo una semana después de que finalizara en Barcelona la IBTM World 2025, una de las grandes ferias de reuniones e incentivos a nivel global y que se ha ubicado en esta ocasión en el recinto de Fira Barcelona.

En ella, la delegación técnica del Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz ha acudido a la IBTM World 2025 para posicionar el destino provincia de Cádiz en el segmento MICE. Con la idea de explorar oportunidades en este sentido, la delegación técnica ha mantenido más de medio centenar de encuentros de trabajo.

A la feria acudieron desde la provincia de Cádiz las empresas Team Andaluces, Hotel Valentín Sancti Petri, Hotel SO Sotogrande, Hotel Encinar de Sotogrande, Cobos Catering e Hipotels.