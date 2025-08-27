Ya se puede donar leche humana en el Hospital de Jerez
De esta forma, se garantiza el suministro y contribuye a la equidad en el acceso a este recurso vital para los neonatos más vulnerables
La Unidad de Neonatología del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Jerez da un paso crucial al convertirse en centro donante y de captación de leche humana donada, ampliando su papel dentro de la red del Banco de Leche del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Desde abril de 2022, el Hospital Universitario de Jerez ha funcionado como centro satélite receptor, beneficiando a un total de 102 recién nacidos (la mayoría prematuros) con leche humana donada. Esta experiencia exitosa ha sido posible gracias al esfuerzo del personal de neonatología y la fluidez de los circuitos de transporte con el Centro Regional de Transfusiones.
En esta nueva etapa, el hospital será un punto de captación y recepción de leche humada donada de madres para el centro regional para el Área Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, garantizando así el suministro y contribuyendo a la equidad en el acceso a este recurso vital para los neonatos más vulnerables. Además, la Unidad de Neonatología realizará asesoramiento y acompañamiento a las madres donantes, reforzando así la promoción de la lactancia materna en toda el área sanitaria.
- Perfil de la donante: cualquier mujer sana que amamante a su hijo y tenga un estilo de vida saludable puede ser donante de leche humana de forma voluntaria y altruista.
- Proceso de donación: implica una entrevista, una encuesta de salud, la firma de un consentimiento informado, un análisis de sangre y recibir instrucciones sobre extracción, almacenamiento y transporte en condiciones óptimas.
- Beneficios: disminución de enterocolitis necrotizante, protección frente a infecciones, mejor neurodesarrollo y un importante ahorro en el gasto sanitario. Además, promueve la lactancia materna al alta y permite el inicio precoz de la nutrición enteral en prematuros. La leche humana donada es vital cuando la leche materna propia no está disponible. Es recomendada por organismos internacionales y sociedades pediátricas.
- Cómo puedo donar. Las mujeres interesadas en sumarse a esta iniciativa, pueden ponerse en contacto directamente con la Unidad de Neonatología, ubicada en la segunda planta del Hospital de Jerez, a través de los números de teléfono 956032580 y 677905207, o bien a través del correo electrónico bancodeleche.jerez.sspa@juntadeandalucia.es. Además, se ha habilitado un horario preferente para entrega de leche, de lunes a domingo, de 8:30 a 16:30 horas.
