Ya se puede donar leche humana en el Hospital de Jerez

La Unidad de Neonatología del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Jerez da un paso crucial al convertirse en centro donante y de captación de leche humana donada, ampliando su papel dentro de la red del Banco de Leche del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Desde abril de 2022, el Hospital Universitario de Jerez ha funcionado como centro satélite receptor, beneficiando a un total de 102 recién nacidos (la mayoría prematuros) con leche humana donada. Esta experiencia exitosa ha sido posible gracias al esfuerzo del personal de neonatología y la fluidez de los circuitos de transporte con el Centro Regional de Transfusiones.

En esta nueva etapa, el hospital será un punto de captación y recepción de leche humada donada de madres para el centro regional para el Área Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, garantizando así el suministro y contribuyendo a la equidad en el acceso a este recurso vital para los neonatos más vulnerables. Además, la Unidad de Neonatología realizará asesoramiento y acompañamiento a las madres donantes, reforzando así la promoción de la lactancia materna en toda el área sanitaria.