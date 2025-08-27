Sanitarios del Hospital de Jerez reclaman protección una vez más: “Tenemos miedo”

Una vez más los profesionales sanitarios del Hospital de Jerez se han concentrado este miércoles 27 de agosto, como acto de protesta como consecuencia de los actos violentos ocurridos en su centro de trabajo. Exigen de nuevo, “que la Administración dé una respuesta eficaz y urgente, puesto que, tiene la obligación de velar y garantizar la seguridad de sus trabajadores”.

El Sindicato de Enfermería, SATSE Cádiz, convocó esta concentración tras los hechos acontecidos en la madrugada del sábado 23 de agosto en el servicio de Urgencias Materno-Infantil cuando un familiar de una menor que ya estaba siendo atendida llegó con una actitud agresiva hacia los profesionales que se encontraban en el turno provocando graves desperfectos materiales en la unidad.

Al acto asistieron en torno a una treintena de profesionales sanitarios. Eva Lara Rosa, delegada del Sindicato de Enfermería SATSE en Jerez, en declaraciones realizadas a Diario de Jerez, asegura que la respuesta a esta reclamación siempre es la misma: “Nos dicen que no es necesario personal de seguridad en el servicio de Urgencias Pediátricas porque ya hay en la puerta del Hospital General y en el Materno compartido con la zona de partos, pero los profesionales tienen miedo”. Subraya que no sólo los médicos, el equipo de enfermería y los celadores trabajan con ese temor, también lo sienten los usuarios que presencian las agresiones, como la del pasado sábado.

La delegada de Satse en Jerez, ahonda en la problemática. Advierte de que muchas personas llegan al Urgencias del Hospital de Jerez “rebotadas”. “Hay un problema de acceso a la Atención Primaria y, como consecuencia de ello, los usuarios acuden más a Urgencias. Hay personas que vienen ya con los nervios a flor de piel y los sanitarios tememos esas conductas, que nunca están justificadas. Por eso pedimos la presencia disuasoria del personal de seguridad porque las agresiones pueden ocurrir, de hecho, ocurren. Sabiendo eso, no podemos dar lugar a la improvisación”. Es por esto que, al margen de la concentración, volverán a reclamar la presencia de un seguridad en la próxima reunión del Comité de Seguridad y Salud.

Lectura del manifiesto en la concentración del Hospital de Jerez, por la protección de los sanitarios

Lectura del manifiesto

En la concentración procedieron a la lectura de un manifiesto en el que expresaban una clara demanda: la presencia permanente de personal de seguridad en la puerta de Urgencias Materno-Infantil, “medida que seguimos exigiendo para todos los hospitales y centros de Salud”. El colectivo alza la voz porque se niegan a aceptar que “cuidar implique arriesgar nuestra integridad”. “No vamos a normalizar lo intolerable. Proteger al personal sanitario es proteger la salud de todos”, concluyó el manifiesto.