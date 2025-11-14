Más de dos mil alumnos viven los Jubileos de Estudiantes en la Catedral de Jerez

La Catedral de Jerez se ha convertido en el punto de encuentro de miles de alumnos de diferentes etapas educativas con motivo de los Jubileos de Estudiantes, una propuesta organizada por la Delegación de Pastoral de Infancia y Juventud, en comunión con la Delegación Diocesana de Enseñanza, dentro del Año Jubilar de la Esperanza.

En concreto, el pasado 15 de octubre, más de un millar de escolares de Primaria procedentes de 17 colegios públicos y concertados de la diócesis participaron en la primera jornada. Una semana después, el 22 de octubre, fue el turno de los jóvenes de Bachillerato, con la participación de unos 400 alumnos. El ciclo ha continuado este miércoles 12 de noviembre, con el Jubileo de Primer Ciclo de Secundaria, en el que han participado 700 estudiantes de nueve centros. Además, culminará el próximo miércoles, 19 de noviembre, con los alumnos del Segundo Ciclo de la ESO.

La preparación comenzó en las aulas, donde los estudiantes trabajaron una Situación de Aprendizaje elaborada por la Delegación de Pastoral. A través de esta propuesta, reflexionaron "sobre el significado del jubileo y sobre cómo ser portadores de esperanza en su entorno escolar y familiar".

El día del encuentro, los participantes se congregan en la Alameda Vieja y, desde allí emprenden una peregrinación hacia la Catedral, recorriendo las calles del centro de Jerez como signo visible de fe y unidad. Ya en la Catedral, los grupos atraviesan "la Puerta Santa y participan en una dinámica de presentación, durante la cual cada centro expresa qué le aporta esperanza".

La Catedral llena de jóvenes durante las jornadas.

La jornada concluye con la celebración de la Eucaristía jubilar, "ofreciendo también el sacramento de la Reconciliación, permitiendo a los alumnos vivir plenamente el sentido espiritual del Jubileo y acceder a la indulgencia plenaria concedida en este Año Santo".

Una cita que deja huella

El Jubileo de Estudiantes se ha consolidado, en este curso, como "una de las experiencias más enriquecedoras del calendario escolar y pastoral. Más allá de la celebración, se trata de una auténtica invitación a caminar juntos como Iglesia, a descubrir la fe desde la alegría compartida y a renovar la esperanza que impulsa a construir un mundo más fraterno".

Con esta iniciativa, la Diócesis de Asidonia-Jerez reafirma "su compromiso con la educación integral de los jóvenes y con una pastoral que sale al encuentro de las nuevas generaciones, sembrando esperanza en el corazón de las aulas".