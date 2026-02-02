Conferencia en Jerez de Federico Fernández sobre la conservación de la naturaleza en la provincia de Cádiz

Federico Fernández Ruiz-Henestrosa ,ex delegado Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, ofrecerá una conferencia titulada La conservación de la naturaleza en la provincia de Cádiz en la sede del Ateneo de Jerez el próximo martes 10 de febrero.

Fernández Ruiz-Henestrosa, que además es biólogo y Máster en Gestión Integrada del Litoral, abordará durante su charla los principales hitos de la conservación de la naturaleza en nuestra provincia.

El ponente será presentado por el profesor y divulgador Agustín García Lázaro en un acto programado para las 19:30 horas del martes 10 de febrero en la sede de la institución (Calle San Cristóbal, 10).

La entrada será libre hasta completar aforo.

Federico Fernández editó recientemente el libro 'Mi vida en la naturaleza. Biología de la conservación en la provincia de Cádiz' publicado por la editorial Q-book.

El autor narra en este libro, entre otros aspectos, su experiencia como biólogo en la gestión de los ríos, las costas, los bosques, los humedales y los parques naturales, adentrándonos en innumerables proyectos como la reintroducción de especies amenazadas como el águila imperial o el águila pescadora

Federico Fernández Ruiz-Henestrosa nació en Rota en 1961, es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Sevilla y máster en Gestión Integrada del Litoral por la Universidad de Cádiz.

Es un profundo conocedor de la provincia de Cádiz, donde ha ocupado una larga lista de ocupaciones.