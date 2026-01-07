Educación licita obras para la eliminación de barreras arquitectónicas en dos institutos de Jerez

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha licitado sendas obras de eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de la accesibilidad en los institutos de educación secundaria Andrés Benítez y Francisco Romero Vargas, ambos de Jerez de la Frontera. El presupuesto total de esta licitación asciende a 379.328,02 euros y el plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el próximo 13 de enero.

El lote correspondiente a las obras en el IES Andrés Benítez sale a contratación por un importe de 193.492,12 euros y con un plazo de ejecución de seis meses, mientras la actuación en el IES Francisco Romero Vargas cuenta con un presupuesto de licitación de 185.835,90 euros y seis meses también de plazo de ejecución.

En uno y otro caso, los trabajos consistirán en dotar de un ascensor a los edificios principales de estos centros educativos y en la adaptación de un aseo por planta para su uso por el alumnado con necesidades especiales. Asimismo, se revisarán las instalaciones eléctricas de los institutos, realizándose las reparaciones y adaptaciones que sean necesarias.

Será la segunda vez que la Junta saca a licitación sendas obras, toda vez que la anterior convocatoria, realizada el pasado mes de noviembre, quedó desierta por falta de propuestas.

Estas actuaciones forman parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación.