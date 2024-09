Educación realoja a los 54 alumnos de la Residencia Escolar Rancho de Colores tras el cierre de sus instalaciones

Los 54 alumnos becados para el alojamiento en la Residencia Escolar Rancho de Colores de Jerez ya tienen resuelta su estancia y manutención a partir del próximo lunes, 16 de septiembre. El centro presentó durante el pasado curso desperfectos importantes, provocados por patologías en la cimentación del terreno en el que dicho edificio tiene su enclave, algo parecido a lo que ha sucedido con el Colegio de Sordos, situado en el terreno contiguo.

Tras la comunicación por parte del centro a la Agencia Pública Andaluza de Educación, se llegó a la resolución del desalojo del inmueble por la seguridad del alumnado y se procedió a la reubicación del mismo. Tras la valoración y análisis de estas circunstancias por parte de la Delegación Territorial, se ha efectuado la contratación con la Empresa Andaluza de Gestión e Instalaciones y Turismo Juvenil (Inturjoven) para la acogida del alumnado. El nuevo centro cumple con todos los requisitos necesarios para el desarrollo de la labor de acogimiento de estos alumnos/as, tanto por la proximidad geográfica, como disponibilidad y capacidad.

La residencia escolar es el único recurso público del que disponen estos alumnos para poder continuar sus estudios, ya que tienen unas circunstancias personales, familiares y económicas especiales que les impiden optar por una vía alternativa. La educación es un derecho fundamental, que gracias al esfuerzo realizado es posible garantizar durante el curso escolar 2024/2025 comienza el día 16 de septiembre. En este sentido, la residencia juega un papel crucial, puesto que es el único recurso público que permite la continuidad de estudios postobligatorios a tantos alumnos/as que se afanan por lograr una buena formación para labrarse un futuro y un mayor crecimiento personal.

Isabel Paredes, junto la Secretaría General e Inspección Educativa, en representación de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, se ha reunido esta mañana con las familias afectadas para presentar las instalaciones de acogida del alumnado afectado. A dicha comparecencia se ha sumado José Ángel Aparicio, delegado de Educación del Ayuntamiento de Jerez, así como miembros de la comunidad educativa de Rancho de Colores. Tras la finalización del acto de presentación, las familias, junto a los representantes mencionados y Alejandro Lerín, gerente regional de Inturjoven, han podido realizar una visita a las instalaciones que desde el próximo lunes acogerán a los alumnos/as beneficiarios. Es de destacar que ante la imposibilidad de algunas familias de trasladarse hasta el albergue, se ha habilitado una videoconferencia para que pudieran participar del encuentro.

La responsable de Educación en la provincia ha destacado “el esfuerzo realizado desde la propia Consejería de Desarrollo Educativo, especialmente desde la dirección general de Planificación de la Consejería, que como señala la delegada “han hecho un esfuerzo grande para buscar una solución que garantice el alojamiento durante el curso escolar, con las especificaciones que precisan estos establecimientos, a la hora de prestar el mismo servicio que los alumnos reciben en la residencia escolar y a las que acceden a través de la beca, para estudiar en igualdad de condiciones, ya que sin esa beca les sería imposible iniciar estos estudios”.

Isabel ha explicado por ello a los familiares congregados que es “un deber de la administración por tanto, facilitar estas garantías de ecuanimidad, que permitan a estos alumnos culminar sus estudios en el régimen de pensión completa y en condiciones de realojamiento óptimas, para el buen funcionamiento de las dinámicas propias de la convivencia de este alumnado, en régimen de residentes”.

La delegada Isabel Paredes ha felicitado al personal de la residencia, docente y no docente, por el esfuerzo realizado y la colaboración que en todo momento han mostrado para que esta actuación de la Junta se pueda tramitar en el mínimo plazo. Es por ello que ha dedicado unas palabras de especial agradecimiento destacando que "desde la Dirección General de Planificación se ha realizado una gestión de urgencia y hasta que todo no estuviera cerrado no hemos querido reunirnos con vosotros, las familias".