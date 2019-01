“Para elegir candidato no hay prisas; todo a su debido tiempo”

Jesús García Figueroa (Jerez, 1974) está al frente de la gestora que dirige Ciudadanos en la ciudad desde finales de octubre. Director técnico de obras de profesión, se afilió hace poco más de dos años al partido naranja y hace unos meses recibió el encargo de dirigir la gestora tras la dimisión en bloque de la anterior ejecutiva—“aquello es una situación pasada”, afirma—. Justifica que la formación aún no haya elegido a su candidato a las municipales ya que “no hay prisas” porque “Ciudadanos es algo más que un candidato”.

–¿Cómo se encuentra Ciudadanos internamente tras de tres meses de trabajo de la gestora? ¿Se han calmado las aguas?

–Aquello es ya una situación pasada. Ahora mismo la gestora continúa trabajando con muchísima ilusión por seguir dando a conocer el proyecto de Ciudadanos para Jerez. A la vista están los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas.

–¿Hasta cuándo seguirá la gestora?

–En principio tenemos seis meses como máximo pero estamos a la espera de que el partido fije la convocatoria para conformar una nueva junta directiva. Mientras tanto, seguimos trabajando.

–Pero, ¿los próximos procesos electorales (municipales y europeas) pueden adelantar o retrasar el nombramiento de la nueva dirección local?

–Eso será algo que decida la secretaría de organización del partido. Ciudadanos no es un partido al que le gusten las prisas. Vamos con cautela y no hay necesidad o indicador que diga que haya que hacerlo ya o más tarde.

–¿Por qué decidió asumir la responsabilidad de dirigir la gestora?

–Yo siempre he tenido mucha ilusión por la política porque quiero cambiar la situación de Jerez. Y me surgió la oportunidad de hacerlo a través de Ciudadanos. Y como coordinador de la gestora es una opción muy buena para dirigir las líneas de trabajo de la agrupación para conseguir este fin.

–Entonces, le llama el partido y le dice: hágase cargo de la gestora que tenemos este problema...

–El partido me preguntó si quería hacerme cargo de la coordinadora. Yo era entonces responsable del grupo de trabajo de urbanismo y movilidad y ya conocía el funcionamiento de la agrupación.

–¿En qué situación se encuentran los miembros de la anterior junta que dimitieron? Se les abrió un expediente...

–Este tema que está zanjado que no ha tenido mayor trascendencia que la que tuvo en su momento. La gestora empezó a funcionar con mayor ilusión si cabe que nunca y a la vista están los resultados de las pasadas elecciones. El equipo está cada vez mas unido, trabajando por un proyecto que es más grande que unas determinadas personas. Somos un gran equipo conformado por profesionales de distintos sectores que queremos cambiar Jerez.

–Pero, ¿están expulsados?

–No tengo conocimiento de ello. Eso lo está llevando la ejecutiva del partido. Al ser un asunto de carácter personal no afecta a la agrupación.

–¿Qué le parece que dimitieran en un momento tan delicado como el inicio de una campaña electoral y a escasos días de que se celebrara en Jerez una reunión de la directiva nacional?

–Creo que la fecha elegida fue algo circunstancial; no creo que haya estado motivado por unas elecciones. Una casualidad...

–El pasado 2 de diciembre, Ciudadanos logró ser la fuerza más votada en las elecciones municipales en Jerez. El partido tenía buenas expectativas pero, ¿se esperaba estos resultados?

–Somos la primera fuerza con más de 20.000 votos, unos resultados que nos alienta a seguir trabajando por este proyecto. Puede que para algunos partidos sí fuera una sorpresa pero llevamos mucho tiempo haciendo un buen trabajo. Estamos haciendo política desde otra perspectiva en las administraciones y sabemos hacer oposición, una cosa que otros partidos no pueden decir.

–¿Cuál fue la clave?

–Trabajo, trabajo y trabajo... Los ciudadanos han sabido valorar que hemos hecho una oposición real.

–¿Y cuál es la fórmula para que esos buenos resultados puedan extrapolarse a las municipales del próximo 26 de mayo?

–Seguimos desarrollando nuestras líneas de trabajo, dando a conocer nuestro proyecto con cafés ciudadanos, con jornadas, mesas informativas, reuniones con colectivos y asociaciones... Repito, es trabajo, trabajo y trabajo.

–¿Qué plazos maneja Ciudadanos para elegir a su candidato?

–No creo que tardemos demasiado pero le digo ya que Ciudadanos es mucho más que un candidato. Somos gente que venimos sin mochila, que ha trabajado en la calle, no como otros partidos que solo han trabajado desde la militancia.

–Hay partidos que ya tienen candidato pero Ciudadanos aún no...

– Sabemos que el anuncio de nuestro candidato para las próximas elecciones municipales está suscitando en la ciudad mucho interés, pero como ya saben esa decisión la tomará el partido en el momento adecuado. Para nosotros lo importante es dar a conocer nuestro proyecto. Tal y como marcan nuestros estatutos, en Jerez no se celebrarán primarias porque no alcanzamos los 400 afiliados. Pero en Ciudadanos no nos gustan las prisas; las cosas a su debido tiempo. Sabemos que hay partidos que están nerviosos porque se han dado cuenta de que no han hecho su trabajo como es debido; seguimos paso a paso.

–¿Le gustaría que Carlos Pérez fuera el candidato?

–Le vuelvo a repetir. Ciudadanos es algo más que un candidato. Pero, si Carlos Pérez volviera a serlo, sería un gran candidato porque cumple con todos los estándares para serlo.

–Pero, ¿repetirá como candidato?

–Es algo que decidirá el partido. Si lo fuese, sería una magnífica noticia. Pero, vuelvo a repetir, el equipo de Ciudadanos está por encima de los candidatos.

–¿Cabe la posibilidad de que el partido opte por buscar un perfil independiente para que sea el candidato? Es lo que se rumorea en los mentideros políticos...

– No es algo que yo sepa. Nuestra preocupación en Jerez es mejorar la ciudad y cambiar su rumbo.

–¿Y qué ofrece Ciudadanos para las próximas municipales?

–No nos podemos permitir que Jerez tenga estos niveles de paro, este grado de suciedad, de deterioro de calles..., donde no se apuesta por atraer empresas, donde los impuestos son altísimos y los niveles de recaudación podrían mejorarse ... Ciudadanos va traer buena gestión, transparencia y no va a vender humo. Ciudadanos es la alternativa; de eso estamos convencidos. Y saldremos a ganar en las próximas elecciones por el bien de todos los ciudadanos y porque queremos trabajar para conseguir un futuro mejor.

–¿Cómo valora el trabajo del grupo municipal de Ciudadanos?

–El grupo municipal está haciendo una oposición excelente; ha denunciado continuamente el mal estado de la ciudad, ha hecho propuestas y ha sido una oposición útil. Sin embargo, nos hemos sentido engañados por el gobierno de Mamen Sánchez. Nosotros hemos apostado por proyectos que presentó el gobierno pero luego hemos visto que eran humo. Por eso no podemos apoyar esa ineficacia. A nuestra ciudad le hace falta un cambio de verdad y no seguir con el bipartidismo al que hemos estado acostumbrados porque tanto el PSOE como el PP han tenido su oportunidad de demostrar lo que pueden hacer por los jerezanos sin buenos resultados.