Ciudadanos, ante su prueba de madurez

Ciudadanos logró ser la fuerza más votada por los jerezanos con más de 20.800 votos el pasado 2 de diciembre. La victoria llegó, además, en un complicado momento a nivel interno, tras haber dimitido la junta directiva en bloque y en manos de una gestora. Los resultados de las urnas fueron el antídoto para calmar los ánimos y evitar que la ‘vía de agua’ fuera a mayores.

El respaldo recibido en las urnas fue la confirmación de que Ciudadanos consolida su hueco entre el electorado jerezano. No en vano, en las tres últimas convocatorias no ha bajado de los 17.000 votos. Ahora bien, el 26 de mayo es el día de un partido bien distinto al jugado hasta ahora pues son unos comicios donde el poder de la marca y de atracción de los líderes nacionales (el efecto ‘Arrimadas’ en Jerez es un hecho) disminuyen en favor del enganche que tenga el candidato. Ese será el momento, en definitiva, de su verdadera confirmación, de su reválida, de su madurez como partido...

En 2015, y sin apenas estructura, logró entrar en la corporación municipal con casi 8.000 votos y dos concejales superando a formaciones ya consolidadas. Por lo tanto, todo lo que no sea superar los resultados de 2015 será un fracaso. Eso sí, la sensación será agridulce y un grave síntoma si la formación no se acerca a los registros obtenidos en generales o autonómicas.

El partido ha apostado por Jerez. Estratégicamente situó en la céntrica calle Rosario su cuartel provincial —también lo ha hecho Podemos, aunque en la calle Asta—, una muestra de la importancia de esta plaza para el partido. Pero aún tiene que cumplir con un importante trámite: la elección de su candidato. A día de hoy, no hay decisión tomada —eso insisten en la formación tanto públicamente como off the record—. Apela a que, salvo en Madrid y Barcelona, no se han designado cabezas de cartel en ninguna otra ciudad, una decisión que, en el caso de la agrupación jerezana, adoptará la ejecutiva nacional. “No hay prisas”, dice el presidente de la gestora, Jesús García, en una entrevista que hoy publica este periódico.

Por lo tanto, este impasse está dando pie a la rumorología. El portavoz de la formación , Carlos Pérez, no ha escondido su interés por repetir como cabeza de cartel cuando se le ha preguntado por este asunto aunque acto seguido ha apelado al siempre recurrible “estoy a disposición del partido”.

Ante esto, las especulaciones campan a sus anchas con quinielas de nombres de posibles alcaldables en los mentideros políticos. Mientras tanto, los que van a tomar la decisión guardan celosamente el veredicto, si es que lo tienen porque eso tampoco está claro.

Ciudadanos se lo ha tomado con tranquilidad. En estas semanas están enfrascados en nombrar los cargos de segundo nivel e intermedios en la Junta. Tras esto, tocará fajarse con las candidaturas locales. En definitiva, “no hay prisas”.