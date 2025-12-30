Unos 34 proyectos se beneficiarán de las ayudas para el 'Hub' Aeronáutico de Jerez

Finalmente, serán 34 los proyectos que recibirán ayudas de fondos europeos para el desarrollo del 'Hub' Aeronáutico Jerez, una iniciativa con la que se pretende incentivar el desarrollo de la industria aeronáutica en Jerez y su entorno. La Junta de Andalucía ya ha emitido la resolución provisional de unas ayudas que se convocaron a mediados de año por parte de la Consejería de Industria de la Junta.

Aunque sin entrar en detalles, el anuncio fue realizado por la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, durante una comparecencia que realizó en la mañana de este martes para hacer balance de la gestión municipal en este 2025. Según los datos apuntados por la regidora, de los 59 proyectos vinculados a 54 empresas del sector aeronáutico que optaron a estos incentivos, han sido elegidos 34 propuestas que suponen una inversión total que ronda los 39,6 millones de euros.

De este importe, la Junta de Andalucía dará incentivos por un importe que rondará los 16,7 millones de euros, según se recoge en la resolución provisional aludida por la primera autoridad jerezana. Para García-Pelayo, este importe supone la apuesta de la administración autonómica por el desarrollo de uno de los proyectos estrella del gobierno municipal en este mandato municipal. No obstante, ahora se tendrá que proceder a publicar la resolución definitiva de estos incentivos que se realizarán mediante unos fondos europeos vinculados a la descarbonización para ofrecer incentivos a los proyectos empresariales interesados en desarrollar actividades vinculadas a la aeronáutica sostenible —son los llamados Fondos de Transición Justa (FDJ)—.

Con el proyecto de 'Hub' Aeronáutico Net Zero de Jerez se pretende la puesta en marcha o el apoyo a proyectos vinculados actividades como el desarrollo de nuevos combustibles para la aviación, economía circular aplicada a este sector, operaciones de mantenimiento y reparación de aeronaves, proyectos de generación y uso de hidrógeno renovable, iniciativas de desarrollo de 'startups' y emprendedores, así como de formación profesional. Tal y como se recoge en la convocatoria, las actividades deberán desarrollarse en Jerez o en "municipios contiguos" en aquellos casos que la actividad requiera de "infraestructuras específicas".

Por el momento, no ha trascendido ni el nombre de las empresas ni los proyectos que recibirán estas millonarias ayudas.