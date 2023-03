La elección del nuevo gestor de la planta de tratamiento de Las Calandrias continúa adelante

El proceso de adjudicación de la planta de tratamiento de residuos de Las Calandrias continúa adelante. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Jerez ha rechazado el recurso presentado por la empresa Valoriza, que es una de las actuales concesionarias de las instalaciones, que había exigido que se establecieran unas nuevas condiciones en el procedimiento de licitación.

El órgano municipal de resolución de conflictos en materia de contratación ha desestimado todos los argumentos esgrimidos por esta compañía, que pertenece al grupo Sacyr. Tampoco acepta su petición de que el plazo de presentación de ofertas, que concluyó el pasado día 15, se suspendiera de manera temporal mientras se resolvía su recurso. La resolución ya no puede ser recurrida en vía administrativa por lo que tendría que hacerlo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

A mediados del mes de febrero se inició el proceso de licitación de estas instalaciones municipales situadas en el paraje de Bolaños. El futuro concesionario tendrá derecho a la explotación de esta planta durante los próximos 20 años.

Sin embargo, una semana antes de que concluyera el plazo de presentación de ofertas, la empresa Valoriza presentó un recurso donde reclamaba que se anulasen los pliegos de condiciones que rigen el concurso por considerar que incumplen la normativa de contratación pública y que se redactaran unos nuevos donde, entre otras modificaciones, se cambiase el tipo de contrato (pase de ser una concesión de servicios públicos a uno de obra pública). Asimismo, demandaba que el plazo se presentación de ofertas para optar a la licitación se suspendiera de manera cautelar mientras el Tribunal no se pronunciara sobre este recurso para poder formalizar correctamente su propuesta.

Sin embargo, la resolución emitida por este órgano no se ha producido hasta el pasado día 20 y en ella no se aceptan ninguno de los planteamientos de la empresa. De hecho, tampoco se suspendió el periodo de presentación de ofertas que ya ha concluido. Finalmente, el Ayuntamiento de Jerez ha recibido tres ofertas. Así, además de la de la recurrente, que al final se presentó a pesar de que había esgrimido que no podía hacerlo en las actuales condiciones, también optan a gestionar Las Calandrias el grupo FCC y una UTE (Unión Temporal de Empresas) conformada por dos empresas del grupo Azvi y la valenciana Reciclados Ribera del Xuquer.

Todos los argumentos, rechazados

Tras las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento que, por lógica, defendía el procedimiento seguido, el Tribunal de Recursos Contractuales da por buenos tanto la propia naturaleza del contrato (una concesión de servicios) como el sistema elegido para que las empresas aspirantes justifiquen su solvencia económica.

Asimismo, incide en que, en el caso de que haya cambios legislativos que provoquen una alteración de las condiciones del contrato, la ley garantiza que la empresa concesionaria tenga asegurado que se analice el desequilibrio económico que se genere (la empresa recurrente ponía en cuestión este hecho). Por otro lado, rechazó la medida de suspender cautelarmente la presentación de ofertas ya que considera que no se ha acreditado “la necesidad de adoptar” esta medida.

Por lo tanto, y una vez conocido este pronunciamiento, el procedimiento de licitación continúa adelante por lo que en próximos días se deberá reunir la mesa de contratación para analizar las tres propuestas presentadas y valorarlas.

La planta de tratamiento de Las Calandrias se encarga de la gestión de los residuos procedentes de algunos municipios de la provincia como Jerez, El Puerto y Arcos. En ella se tratan los residuos sólidos urbanos (se obtiene compost) y por otra los envases ligeros procedentes de la recogida selectiva. En 2021 recibió más de 175.000 toneladas de residuos.