Encuentro literario internacional en el instituto Coloma de Jerez

El instituto Padre Luis Coloma acogerá este viernes 14 de noviembre, a las 11:45 horas, el encuentro literario internacional entre los escritores peruanos Willy del Pozo, Nguyen Chávez y Miguel Ángel Vallejo con los lectores jerezanos del centro educativo. Se trata de un evento organizado por Ediciones Altazor.

Asimismo, el Coworking Cultura y Empresa Cámara (calle Sevilla, 15) acogerá este viernes, a las 19:30 horas, la presentación conjunta de tres libros con sus autores. En concreto, se presentará una selección de tres libros de literatura juvenil escritos por los autores peruanos Nguyen Chávez y Miguel Ángel Vallejo Sameshima, y la escritora jerezana Mari Carmen González. Las obras —El juego de la huallata, ¿Quién eres, María José? y La labradora de sueños— constituyen una aportación literaria y cultural significativa en el panorama actual, acercando nuevas voces y perspectivas a los lectores jóvenes.

El encuentro contará con la participación de los autores peruanos Willy del Pozo, Miguel Ángel Vallejo Sameshima y Nguyen Chávez, junto a Mari Carmen González, quienes realizarán una presentación conjunta de sus libros y compartirán impresiones sobre sus procesos de creación y el papel de la literatura juvenil en la actualidad. En el caso de la autora jerezana, presentará La labradora de sueños, obra que ha sido recientemente premiada en los Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango (Guatemala), consolidando el alcance internacional de su trayectoria.

Esta actividad supone "un espacio de diálogo literario entre Perú y Jerez de la Frontera, destacando el valor de la creación juvenil como herramienta cultural y educativa", destacan desde Ediciones Altazor.

De cara al fin de semana, se celebrará la actividad infantil 'Frases de colores'. Será el sábado 15 de noviembre, a las 11:30 hora, en la Biblioteca Municipal Central de Jerez. Participarán, de la mano de Ediciones Altazor, Willy Del Pozo, Nguyen Chávez, Mari Carmen González y Miguel Ángel Vallejo.

La última acción prevista será una 'Travesía literaria y satírica'. Se celebrará este sábado 15 de noviembre, a las 21 horas, en Damajuana (calle Francos, 18). Willy del Pozo hará un recorrido literario humorístico de más de tres décadas, desde su primera publicación Hablando al amor, hasta su más reciente Tres palabras.