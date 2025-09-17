Enjoy Jerez celebra su segundo aniversario

Actividades infantiles y familiares; entrenamiento y música; desayuno saludable, momentos sociales y de entrenamiento… El centro deportivo y de ocio Enjoy Jerez prepara para este sábado 20 de septiembre su segundo aniversario con una gran jornada festiva y familiar para todas las edades, con el objetivo de fideliza a sus abonados, a la vez que dar la bienvenida a los nuevos clientes.

Desde las 10:30 y hasta las 20:00 horas, Enjoy Jerez ha preparado diferentes actividades, entre las que destacan los hinchables, pintacaras, juegos en familia, pilates con música en directo, BodyPump, zumba al aire libre, bingo, Karaoke, ruleta de la suerte… Y además de barra de comida y bebidas con precios populares, Enjoy invitará a un desayuno saludable a las 11:00 horas y a una paella a las 13:30 horas.

Igualmente está previsto que cada abonado tenga la posibilidad de invitar a un acompañante no socio, previa inscripción a través de un código QR del flyer del evento. Si el acompañante se apunta además tendrá un regalo sorpresa. En definitiva, el objetivo de esta Fiesta Aniversario es crear una jornada llena de deporte, ocio y diversión en familia y que todos se sientan parte de la familia Enjoy Jerez.