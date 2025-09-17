No es una manifestación... Son las Jornadas de Uso del Espacio Público en el barrio de San Miguel de Jerez

"Son ya varios años gritando aquello de 'Llevamos un barrio nuevo en nuestros corazones'. No, no es una manifestación. Tomamos las calles, y lo hacemos para hablar, para jugar, para saltar, para cantar, para reír, para llorar, para gritar… En definitiva, para hacer barrio, para hacer comunidad". Así es como el Corral de San Antón anuncia y anima a participar en las Jornadas de Uso del Espacio Público el próximo sábado 27 de septiembre en el barrio de San Miguel, las cuales considera muy necesarias en estos tiempos de aislamiento social, en los que cada vez resulta más urgente entender que "la comunidad hace cuidados y que los cuidados hacen comunidad".

Han decidido que las jornadas de San Miguel vuelvan a ser las Jornadas de Uso del Espacio Público, dedicadas cada año a una temática diferente. En esta edición que se año lo haremos sobre ‘La infancia y la adolescencia en la ciudad’. "Un barrio que sea amable con las necesidades de nuestros hijos e hijas, será un barrio amable para todas aquellas personas que convivimos en él", señalan desde la organización. Esperan que estas Jornadas de Uso del Espacio Público sirvan para seguir tejiendo "redes tan vitales para sobrevivir a esta distopía".

El Corral de San Antón sueña con un mundo feminista, con un mundo sin fronteras, con un mundo solidario, con un mundo ecologista, con un mundo anticapitalista, con un mundo que acompaña con respeto a nuestros hijos e hijas, a las personas con enfermedades mentales graves, a sus abuelos y abuelas, con un mundo en el que Palestina sea libre. Y, como siempre, habrá lugar para una economía que pelea por esos sueños de nuevo mundo. "Hasta para soñar tenemos que unir fuerzas. ¿Seguimos soñando juntos?".

Corral de San Antón

Los orígenes del Corral de San Antón se remontan al año 2005, cuando tres jóvenes amigos decidieron comprar un corral de vecinos, claro exponente de la arquitectura popular, en el Barrio de San Miguel. Sin embargo, no era una casa lo que elegían, sino una forma de vida. La construcción horizontal en la que las casas se miraban unas a otras a los ojos, y con multitud de zonas comunes, facilitaba que estas formas de vida se cimentasen en relaciones más colaborativas, cooperativas.

Cuatro años más tarde, un acuerdo incumplido por la Junta para la rehabilitación de la finca, hizo la situación insostenible. La finca fue apuntalada y desalojada. En 2015, uno de los tres propietarios legales de la finca decide hacer frente a la situación y, tras demandar a la Junta, comienzan las obras de rehabilitación. Nace El Corral de San Antón como proyecto de centro cultural. Desde entonces, multitud de actividades han situado a El Corral de San Antón como motor cultural y agente político y social del barrio. En la actualidad, su rehabilitación está completada a un 75%. El Corral se ha convertido en un espacio cultural de experimentación social, política y económica.