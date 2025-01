Así se limitará el tráfico en el centro de Jerez con la zona de bajas emisiones

Este viernes se aprobará en un pleno municipal la ordenanza que regulará la denominada zona de bajas emisiones (ZBE), un espacio donde se aplicarán restricciones de tráfico con el objetivo de mejorar la calidad del aire en Jerez. Esta reglamentación y la implantación de esta zona son consecuencia de unas obligaciones legales establecidas a nivel europeo y nacional para hacer frente al cambio climático y el incremento generalizado de las temperaturas.

En el caso de Jerez, y tal y como estaba previsto inicialmente, la zona de bajas emisiones se implantará únicamente en el centro de la ciudad, concretamente en intramuros. Ahora bien, a priori no será ni mucho menos una revolución en la movilidad del centro de la ciudad puesto que las mayores limitaciones al tráfico de vehículo se establecerán en zonas ya peatonalizadas o en calles que desde hace años tienen limitado el paso de vehículos a los que no son residentes, aunque estas medidas no se estén aplicando por ausencia de medidas de control (como es el caso de las calles Tornería o Pozuelo). Eso sí, la novedad estriba en que la ordenanza regulará que en determinados episodios de alta contaminación sí se limite el tráfico dentro de todo el espacio de intramuros.

La ordenanza que se lleva este viernes a pleno contempla la división de la ZBE de Jerez en dos zonas, una con restricciones permanentes y otra en función de la calidad del aire.

Una zona solo para residentes

La denominada 'zona 1' de la ZBE que se aplicará en Jerez será la más restrictiva puesto que por ella únicamente podrán circular los residentes, transporte para el comercio (carga y descarga) y vehículos autorizados (personas con movilidad reducida, vehículos de emergencia, empresas de prestación de servicios o implantadas en el interior que requieran de vehículo para el desarrollo de su actividad), además de los usuarios a los aparcamientos públicos.

Las calles incluidas en esta zona son: Tornería, Plaza del Clavo, Horno, Eguilaz, Judería, Plaza General Primo de Rivera, Alvar López, San Cristóbal, Plaza del Progreso, Conde Cañete del Pinar, Algarve, Plaza de la Yerba, Consistorio, Remedios, Latorre, Pozuelo, Letrados, Plaza Asunción, José Luis Díez (tramo entre Amargura y Plaza Asunción), Padre Luis Bellido y Plaza Plateros. Los accesos a este perímetro son las calles Tornería (en su confluencia con Rafael Rivero), Pozuelo y José Luis Díez, donde hay instaladas ya cámaras para el control del tráfico.

Por lo tanto, las mayores delimitaciones se realizarán en calles ya peatonales o que contaban con limitaciones para el tráfico rodado. Es el caso de las calles Tornería y Pozuelo, que desde hace años cuenta con señalización que limita el tráfico de vehículos a residentes y a las labores de carga y descarga en horario limitado. Es más, hasta hace unos años estas calles contaban, incluso, con unas pilonas que acabaron quedando inutilizadas.

También se limitará el tráfico en José Luis Díez a la altura del centro de salud. En la confluencia con la calle Amargura también hay ya unas cámaras y solo podrán circular en dirección al centro aquellos vehículos de residentes, autorizados y los usuarios del aparcamiento subterráneo del centro comercial Los Cisnes, al que se accede a través de la plaza del Progreso. En este punto habrá un doble control mediante otra cámara situada junto al acceso al subterráneo.

En esta zona, la limitación de circulación de vehículos será permanente y el escaso número de estacionamiento de vehículos que hay en su interior se regulará mediante señalización.

Zona con restricciones al tráfico por alta contaminación

Mientras tanto, en el resto de intramuros solo se realizarán restricciones de tráfico cuando se detecten altos niveles de contaminación atmosférica en la ciudad en base a las mediciones que habitualmente realiza la Junta de Andalucía sobre parámetros como el dióxido de nitrógeno (NO2), partículas (PM 10 y PM 2,5), ozono troposférico (o3) y dióxido de azufre (SO2). Estas limitaciones se establecerán de manera temporal mediante bando de Alcaldía o resolución del delegado municipal que tenga delegada la competencia en esta materia.

El perímetro de esta zona 2 de la ZBE de Jerez estará conformado por las calles que se encuentran dentro de este perímetro (estas vías quedan fuera de él): Porvera, Tornería, Sedería, Chapinería, José Luis Díez, Amargura, Plaza Vargas, Pozuelo, Manuel María González, Arco del Arroyo, Puerta de Rota, Ronda del Caracol, Muro y Ancha. Para el control de estas zonas hay cámaras en las calles Tornería (esquina con Porvera), Chancillería, Oliva, Cordobeses, Nuestro Padre y Señor de las Penas, Puerta de Rota y Arco del Arroyo.

Dentro de este perímetro no se podrá circular, salvo los residentes, los servicios de carga y descarga y demás autorizados como en la zona 1, durante los episodios de contaminación del aire que se detecten. El estacionamiento también estará regulado mediante señalización.

En el interior de esta zona, el Ayuntamiento de Jerez se compromete a adoptar medidas complementarias para el "calmado del tráfico" mediante el establecimiento de medidas para la reducción de la velocidad del tráfico (establecimiento zonas 10, 20 y 30), establecimiento de ciclocalles (vías con preferencia para el ciclista) u obras de peatonalización. El gobierno municipal anunció meses atrás que se implantará una nueva línea de autobús que recorrerá exclusivamente el centro histórico.

Entrada en vigor

La ordenanza se aprobará este viernes de manera inicial por parte del pleno municipal (la mayoría absoluta del Partido Popular lo garantiza) para, posteriormente, abrir un plazo de presentación de alegaciones. Si las hubiera y una vez contestadas, el texto normativo se llevará otra vez a pleno para su ratificación definitiva. Las restricciones establecidas en él entrarán en vigor a los cuatro meses de la publicación del texto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

No obstante, el Ayuntamiento de Jerez estará obligado a aprobar un protocolo de actuación municipal ante episodios de alta contaminación del aire que regule las situaciones y el procedimiento para el establecimiento de las limitaciones en esta zona.

Los sitemas de control de acceso a la zona de bajas emisiones ya se encuentran instalados desde hace dos años aproximadamente, una actuación que pudo ejecutarse gracias a unos fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que recibió el Ayuntamiento jerezano del Ministerio de Transportes.

Sanciones y multas

La ordenanza que se lleva a pleno este viernes también cuenta con un régimen sancionador para aquellos conductores que no cumplan con los requisitos para circular por la zona de bajas emisiones. Así, y tal como establece la Ley estatal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, se catalogan como infracciones graves cuando no se respeten las restricciones de circulación y estacionamiento establecidas en las zonas de bajas emisiones.

Según se apunta en la norma municipal, las sanciones podrán alcanzar hasta los 200 euros. Ahora bien, la cuantía se establecerá en función del grado de reincidencia del infractor. Así, se considera que lo es cuando haya cometido en el plazo de un mes más de una infracción de la misma naturaleza, siempre y cuando se haya declarado así en firme.

En el caso de que se demuestre de que el incumplimiento se realizó por una "urgencia demostrable" quedará exento del pago de la sanción.