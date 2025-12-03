Vox denuncia en el Juzgado la zona de bajas emisiones de Jerez

Vox ha anunciado que presentará un recurso contencioso contra la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro de la ciudad, una medida que limitará el tráfico en algunas zonas del casco histórico y que entrará en vigor a principios de enero del año próximo.

La denuncia fue anunciada por representantes de esta formación en una comparecencia realizada a las puertas de los juzgados de la avenida Tomás García Figueras. Al igual que está realizando en otros ayuntamientos, este partido ha mostrado su oposición a la implantación de esta zona, que es de obligado cumplimiento en todo el país.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento jerezano, Antonio Fernández, calificó de "injusta, dañina y totalmente desproporcionada" la implantación de una zona de bajas emisiones en la ciudad, cuya ordenanza se aprobó a finales de julio por parte del Ayuntamiento. Para el dirigente de este partido, no es una norma encaminada a mejorar la calidad del aire sino con "aumentar la recaudación". "Esta ZBE no busca proteger nada; busca meter la mano en el bolsillo de miles de jerezanos en un futuro próximo. Es el mecanismo perfecto para sancionar y recaudar, eso es lo que no cuentan”, aseveró.

En el caso de Jerez, la zona de bajas emisiones se implantará únicamente en el centro de la ciudad, concretamente en intramuros. Ahora bien, a priori no será ni mucho menos una revolución en la movilidad del centro de la ciudad puesto que las mayores limitaciones al tráfico de vehículo se establecerán en zonas ya peatonalizadas o en calles que desde hace años tienen limitado el paso de vehículos a los que no son residentes, aunque estas medidas no se estén aplicando por ausencia de medidas de control como es el caso de las calles Tornería o Pozuelo. Eso sí, la novedad estriba en que la ordenanza regulará que en determinados episodios de alta contaminación sí se limite el tráfico dentro de todo el espacio de intramuros.

Precisamente, este último supuesto es el que cuestiona Vox, y que podría afectar a calles como Muro, Ancha, Porvera, plaza Monti o el Arroyo, porque teme que "terminará activándose, porque ahí es donde están las sanciones”. "Si eso ocurre, ¿cómo van a recoger a sus hijos los padres de colegios como La Salle San José, Beaterio o Cervantes? ¿También los van a multar?", se preguntó Fernández. El portavox de Vox cargó contra el PP al que acusó de estar "completamente alineado con el PSOE y con esas políticas ecológicas absurdas que sólo buscan incrementar la recaudación a costa de la gente trabajadora".

En esta comparecencia, también estuvo presente la diputada en el Congreso María Ruiz quien calificó de “atropello absoluto” la imposición de las zonas de bajas emisiones. Según esta representante en Cortes, esta iniciativa "responde al fanatismo climático que ha llevado al Partido Popular y al Partido Socialista a tomar este tipo de medidas tan perjudiciales, que precisamente a quien más perjudican es a la gente más humilde, a los trabajadores, que ven limitada su movilidad, su acceso a las ciudades, a sus centros de trabajo”.