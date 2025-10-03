El tiempo en Jerez
La escritora Amalia Vilches firmará ejemplares en la Feria del Libro de Jerez

Hablará de 'Método para piano' con los lectores que se acerquen a la celebración literaria este sábado, 4 de octubre, a las 12,30 horas

La escritora Amalia Vilches.

La escritora Amalia Vilches firmará ejemplares de su nuevo libro, 'Método para piano' (M de Mujer), en la Feria del Libro de Jerez este sábado, 4 de octubre, a las 12,30 horas.

'Método para piano' es un libro de catorce relatos en el que conviven historias de plena actualidad y que tocan temas universales que nos pueden ser comunes: amor, sexo, infidelidad, pederastia eclesiástica, leyes injustas, discriminación social por el exceso de peso, los riesgos de la convivencia y el desgaste que ello puede provocar en la pareja y muchos más, aliñados en más de una ocasión con finos toques de humor.

Editado por una editorial tan seria como Con M de Mujer, esta es la novena publicación de la autora de la biografía de Fernando Quiñones ('Crónicas del hombre', Alianza. 2008).

