Padres del centro Primavera, en pie de guerra contra una maestra

Padres de la escuela infantil ‘Primavera’, ubicada en San Valentín, han mostrado su preocupación por la inminente incorporación de una maestra que fue apartada hace seis meses de su puesto. Según testimonio de algunos de los padres, “no atendía bien a los niños, los recogíamos sucios, y los dejaba hacer de todo. Por eso se mordían entre ellos, tenían moratones... y el descontrol era total”. De hecho, “una madre denunció la situación y llevó un parte de lesiones del hospital porque el niño tenía 4 ó 5 bocados”.

Por este motivo, “la maestra ha sido apartada seis meses de la clase, pero nos han dicho que vuelve el lunes y nos negamos a que esté con nuestros niños”. “Estamos muy contenta con la sustituta, no hemos vuelto a tener problemas y los niños han estado perfectamente atendidos estos seis meses”, recalcan los progenitores de los menores. Además, detallan que la familia que denunció a la maestra ha traslado al menor y ya no está en esta escuela infantil, tras lo ocurrido.

Ante esta situación, un grupo de padres de esta clase ha presentado, por ello, un escrito a la directora del centro para que tome cartas en el asunto lo antes posible. “Ella nos apoya”, afirman los afectados en alusión a la directora, Mercedes Salas. En concreto, en la carta escrita al centro explican que “nos hemos enterado que este lunes se incorpora la señorita. Queremos decirle que no queremos que nuestros hijos estén con esta señorita por todo lo que ha pasado, nuestros hijos han sufrido muchísimo al igual que nosotros los padres”.

Los afectados recuerdan que son trabajadores y necesitan dejar a sus hijos en la escuela infantil para poder ir a trabajar. “Pagamos todos los meses una cuota y hemos testificado y comunicado nuestro descontento a la inspectora”, aseguran. Asimismo, en el escrito remitido a la escuela infantil recalcan que temen “represalias hacia nuestros hijos por parte de la señorita después de testificar contra ella y afirmamos que no se está velando por el bien de los niños ante una persona que no está capacitada para cuidar a los niños”.

Así las cosas, los padres amenazan con plantarse este próximo lunes día 20 y no dejar entrar a los menores a la escuela infantil si la docente se ha reincorporado finalmente al puesto, como es previsible que ocurra. “El problema es que habrá padres que no podrán hacerlo porque se tendrán que ir a trabajar y se verán obligados a dejarlos allí”, lamenta uno de los padres. Sin embargo, insisten en que “tenemos que hacer fuerza entre todos, no podemos dejar a niños de dos años con ella después de todo lo que ocurrido. Hay que tener en cuenta que fue suspendida por una falta muy grave”.

Desde Diario de Jerez se ha intentado contactar sin éxito con la escuela infantil Primavera. Sin embargo, fuentes de la delegación provincial de Educación de la Junta de Andalucía han asegurado a Diario de Jerez que el juzgado número 3 de la ciudad “ha archivado la causa porque no ve fundamento en la denuncia”. Así las cosas, la delegación provincial de Educación deja claro que “respeta lógicamente la decisión judicial” y, por ello, “la maestra vuelve a su puesto el lunes”.

A pesar de ello, fuentes de la delegación señalan que esto no impide que “ahora se resuelva un expediente disciplinario administrativamente”. Es decir, tras concluir la vía penal, “administrativamente se pasa a resolver el expediente disciplinario”, explican desde Educación. Con respecto a la vuelta de esta maestra a la escuela infantil, será el propio centro el que determine la organización interna con su personal, según fuentes de la delegación.