Un Policía Nacional fuera de servicio auxilia a un hombre atragantado en un bar en Jerez

Un agente de la Policía Nacional de Jerez que en ese momento se encontraba fuera de servicio, intervino el pasado viernes 28 de noviembre en torno a las 15:00 horas, para asistir a un hombre que se estaba atragantando en un bar situado en el Paseo de la Delicias.

La víctima se encontraba en el establecimiento comiendo en compañía de su mujer e hijo cuando comenzó a mostrar claros signos de asfixia.

La rápida respuesta del agente pudo marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

El policía, que se encontraba en el interior del establecimiento, observó que un cliente mostraba claros signos de asfixia tras atragantarse con un trozo de comida, ante la gravedad de la situación y observando que la víctima tenía totalmente obstruida las vías respiratorias y que la asfixia era evidente, el agente se identificó y acudió de inmediato en su ayuda.

El interviniente aplicó en varias ocasiones la maniobra de Heimlich, técnica esencial para desobstruir la vía aérea en casos de atragantamiento severo.

Tras varios intentos, consiguió que el afectado expulsara el alimento que obstruía la respiración, permitiendo que recuperase el flujo de aire y se estabilizara.

El varón recuperó la respiración antes de perder el conocimiento y fue trasladado al cercano Centro de Salud donde se recuperó por completo.

¿Qué es la maniobra de Heimlich?

La maniobra de Heimlich es una técnica de primeros auxilios para desobstruir la vía aérea en caso de atragantamiento.

Consiste en realizar compresiones rápidas hacia adentro y arriba en el abdomen de una persona, entre el ombligo y el esternón, para expulsar el objeto que causa la obstrucción.

Se realiza de forma rápida y firme hasta que la persona pueda respirar, toser o expulsar el objeto.