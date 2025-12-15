El espectáculo navideño 'Los Farruco y Fernández' llega al Villamarta

Jerez recibe la nueva edición de Farrucos y Fernández. Navidad en familia, una de las celebraciones más esperadas del flamenco navideño, que llega con su gira 2025 al Teatro Villamarta el próximo viernes 19 de diciembre (20.00 horas). La saga presenta así un espectáculo familiar e intergeneracional, concebido para despertar emociones y recordar los valores que dan sentido a estas fechas: hospitalidad, generosidad y el placer de compartir. Y como cada año, la propuesta llega con dramaturgia y repertorio renovados, incluyendo villancicos de creación propia, que podrán disfrutar grandes y pequeños.

Bajo la dirección de Antonio Fernández Montoya “Farru”, el espectáculo invita al público a sumergirse en un mosaico de recuerdos y vivencias que forman parte del imaginario navideño del sur -con ecos que van de Triana a Jerusalén-: escenas domésticas, rituales familiares y ese modo tan particular de celebrar la vida alrededor del arte. A través del cante, el baile, la guitarra y el compás, la obra construye un viaje emocional donde conviven nostalgia, ternura y alegría, en un escenario que se convierte en un hogar compartido por varias generaciones de artistas y amigos que acompañan a la familia.

Con un mensaje centrado en la esperanza, la unión y la solidaridad, esta edición recupera el espíritu que ha convertido a Navidad en familia en un clásico de diciembre, que busca compartir una experiencia íntima: cómo una familia flamenca vive la Navidad, la celebra y transmite su legado de abuelos a padres e hijos. Más que un espectáculo, es una experiencia donde tradición y emoción se entrelazan de manera natural.

En el escenario participarán diferentes generaciones de la saga junto a artistas que ya forman parte esencial del proyecto: al baile estarán Antonio Fernández “Farru”, Rosario Montoya “Farruca” y Manuel Fernández “Carpeta”; al teclado, José Fernández; a la guitarra, Álvaro Moreno; a la percusión, Manuel Lozano “Lolo”; y al cante, Julia Moreno, Soleá Fernández, Mari Vizarraga, Pepe de Pura, Ezequiel Montoya “Chanito”, Juan Fernández, Estrella Fernández y Macarena Fernández. La narración correrá a cargo de Torombo (que también baila), Pilar Fernández y Rosa María Fernández, quienes conducirán al público a través del relato.

Las entradas para disfrutar del espectáculo, que invita a celebrar la Navidad desde la verdad, la cercanía y la emoción compartida, están disponibles en el recinto.

ESPECTÁCULO HISTÓRICO: ALEGRÍA Y SOLIDARIDAD DESDE 2015

Desde su estreno en 2015, Farrucos y Fernández ha llenado teatros de toda España, consolidándose como una de las grandes celebraciones flamencas de la temporada navideña. Inspirado en las antiguas reuniones populares andaluzas, el espectáculo recupera ese espíritu cercano y festivo que nace al juntarse en el patio para cantar villancicos, tocar palmas, panderetas y guitarras, compartir comida y dejarse llevar por el compás. Una tradición con raíces en el siglo XVIII, cuando familias y vecinos se reunían para celebrar la llegada de la Navidad entre canciones, risas y el calor de la convivencia.

Año tras año, la propuesta ha crecido sin perder autenticidad: una fiesta que emociona, un viaje por la memoria y un encuentro que pone en valor la unidad, la generosidad y la transmisión entre generaciones.

SOBRE ANTONIO FERNÁNDEZ MONTOYA ‘FARRU’

Nacido en Sevilla en 1988, bailaor, coreógrafo y compositor, Farru es heredero directo de una de las estirpes flamencas más influyentes. Nieto de Farruco, ha desarrollado un lenguaje propio que une la tradición familiar con una mirada moderna. Su carrera lo ha llevado por escenarios de todo el mundo y a colaborar con maestros como Paco de Lucía.

Es creador de espectáculos como Por un Sueño, Al Natural, TR3S Flamenco y, desde 2015, director artístico de Navidad en Familia.