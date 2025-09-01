Espinar: "Estamos perfectamente coordinados en caso de haber incendios forestales en Jerez"

Ante el panorama desolador de incendios forestales que atraviesa a España prácticamente de norte a sur, preguntamos a los máximos responsables municipales si Jerez está preparada para evitar los incendios en los Montes de Propios, paraje natural de titularidad municipal formado por 7.000 hectáreas. Jaime Espinar, teniente de alcaldesa responsable (aún) de Medio Ambiente se muestra cauto: "El riesgo cero no existe. Al final, una sola persona puede provocar un caos". Dicho esto, asegura que estaban advertidos de que "iba a ser un verano complicado en materia de incendios".

Como consecuencia de dicha advertencia, afirma que el Ayuntamiento de Jerez se ha anticipado a lo que parecía que podría ser un verano complicado, no ya sólo por las altas temperaturas, sino por las fuertes precipitaciones que tuvieron lugar durante el pasado mes de mayo. Estas provocan que, automáticamente después, al subir las temperaturas, la vegetación crezca deprisa. Este es otro de los motivos por los que se vive un verano terrorífico en cuanto a incendios forestales en todo el país.

En cuanto a las tareas de prevención de incendios, diferencia entre la zona urbana y los Montes. En lo referente a la zona forestal competencia del Ayuntamiento de Jerez que es la correspondiente a los Montes de Propios, Espinar garantiza que se llevan a cabo y se cumplen los Planes de Prevención de Incendios Forestales y de Autoprotección. Por su parte, Ana Timermans, gerente de Ememsa, empresa municipal que gestiona la explotación y conservación de los Montes de Propios, explica que sobre ellos se llevan a cabo cortafuegos de tres tipos: un área de cortafuego, línea o franja. En total, ejecutan casi 100 kilómetros de actuaciones en carriles, en áreas y franjas de desbroce, tanto manual como con maquinaria, durante todo el periodo hábil del año.

Además de todo lo anterior, se cumplen los planes de autoprotección en las zonas donde habitan personas. El personal de Ememsa suministra instrucciones a dichas personas. "Recordamos los medios que tenemos, cómo nos organizamos, dónde se ubican los puntos de encuentro en caso de algún incidente. Todo es organización y concienciación. Incidimos, sobre todo, en la concienciación. Todo el mundo sabe lo importante que es prevenir, estar organizados y coordinados", desgrana Timermans. En general, las personas usuarias de los Montes de Propios están plenamente concienciadas y hacen uso de los senderos y de los caminos públicos "de manera cuidadosa". Sobre los recursos de los que disponen, actualmente, cuentan con un camión bomba y también con una autobomba adquirida el pasado año que facilita el desplazamiento y siempre está a disposición del personal que está trabajando. “No estamos nerviosos, pero sí activos, con los recursos dispuestos y con la mentalidad en que es un riesgo que hay que tener en cuenta. Los medios que tenemos nos dan seguridad, aunque siempre me parecen escasos porque las 7.000 hectáreas que tenemos son una extensión enorme, pero todo lo que tenemos que tener, lo tenemos", zanja la gerente.

Más allá de los Montes de Propios, la zona forestal es competencia de la Junta de Andalucía. No obstante, el teniente de alcaldesa de Medio Ambiente, subraya que el Ayuntamiento se coordina con la Junta de Andalucía, concretamente con el Infoca. "Así ha ocurrido cuando ha tenido lugar algún conato de incendio. Hemos contactado con ellos para proporcionarles cualquier medio que puedan necesitar por parte del Ayuntamiento. Prueba de ello es que se ha solucionado sin lamentar grandes daños. En el caso de que hayan incendios forestales, se ha demostrado que estamos perfectamente coordinados. La coordinación que tenemos en Jerez con la Junta y con el Gobierno de España puede ser envidiable a niveles superiores. Aquí vemos a la alcaldesa, junto al consejero de la Junta encargado de Emergencias y con la subdelegada del Gobierno trabajando juntos con Bomberos, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local. En este sentido, la población puede estar tranquila si, desgraciadamente, pasa algo que escape de nuestro control, que sepan que la respuesta será coordinada y conjunta. No hay colores políticos cuando hablamos de la seguridad de las personas. Esto se ha visualizado a lo largo de los últimos tiempos", concluye Jaime Espinar.

En lo que respecta a las labores de prevención de incendios en la zona urbana de Jerez, el Ayuntamiento ha trabajado junto con los Bomberos para detectar zonas que podrían ser peligrosas, si se diera un conato de incendio. "Hemos ampliado la plantilla de desbroce y, en apenas tres semanas, se ha realizado un trabajo bastante amplio para eliminar esos riesgos, siempre en coordinación con los Bomberos. Estos nos han informado de que las temperaturas serán altas, al menos, hasta el 15 de octubre, por eso vamos a mantener activo el refuerzo de personal en materia de desbroce en prevención de incendios hasta esa fecha".