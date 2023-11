La estación de trenes de Jerez incorpora el sistema ‘Cronos’ en los Cercanías

Renfe implantará a partir del lunes 20 de noviembre el sistema 'Cronos' en la estación de trenes de Jerez de la Frontera y el resto del núcleo de Cercanías y Trambahía de la provincia de Cádiz

Este sistema permite el acceso y pago directo del billete sencillo en los tornos o validadoras con tarjeta bancaria sin contacto.

Los viajeros de estos servicios pueden desde el lunes acceder directamente al tren con sólo aproximar la tarjeta, física o virtualizada en un dispositivo móvil, al punto de lectura de los tornos de Cercanías o validadoras de Trambahía, sin necesidad de adquirir previamente el billete en taquillas o máquinas autoventa.

Esta nueva forma de pago, que está ya operativa en los servicios de Cercanías de Málaga y Sevilla, es válida únicamente para la obtención del billete sencillo en todas las estaciones del Núcleo de Cercanías y Trambahía, a excepción de Río Arillo.

La implantación de 'Cronos' ofrece numerosas ventajas que hacen que el viaje en tren sea más rápido, fácil, cómodo y seguro, evitando colas para obtener el billete, al tiempo que supone un sistema de pago sostenible y respetuoso con el medio ambiente, por el ahorro de papel que conlleva al no generar el título de transporte o ticket correspondiente.

Además de una solución innovadora y rápida, este sistema de pago es amigable e intuitivo, ya que elimina las barreras idiomáticas favoreciendo la movilidad en general y la de los viajeros no habituales o esporádicos en particular, al no ser necesario un conocimiento previo de los distintos tipos de título de transporte o abonos.

Para el correcto uso de este sistema de pago, el viajero está obligado a validar la tarjeta bancaria al iniciar el viaje y al finalizarlo, pasándola por los tornos de las estaciones de Cercanías o validadoras del Trambahía (ubicadas en los andenes), para determinar el trayecto realizado y, por tanto, el importe a abonar.

Si no se valida la tarjeta al inicio o al final del trayecto, el sistema penalizará al viajero, cargando el importe correspondiente de un billete sencillo del máximo de número de zonas del Núcleo de Cádiz.

Viajar con un solo gesto

El sistema 'Cronos' permite viajar con un solo gesto, con la simple aproximación de una tarjeta bancaria sin contacto (contacless), física o virtualizada en un dispositivo móvil, al punto de lectura EMV (Europay, Mastercard y Visa) con los que están equipados los tornos y/o canceladoras de las estaciones del Núcleo de Cercanías de Cádiz y en las validadoras de las paradas del Trambahía, tanto al inicio como al final del viaje.

Este sistema admite tarjetas Mastercard y Visa, de crédito o débito, siempre que sean sin contacto. Tecnológicamente, este sistema es viable gracias a los lectores EMV (Europay, Mastercard y Visa) de lasestaciones, tanto de Cercanías como del Trambahía para el pago con tarjetas con chip sin contacto.

El sistema permite un número ilimitado de accesos mediante tarjeta bancaria, siempre que todos los viajeros se desplacen con el mismo origen y destino y que la validación a la entrada y a la salida se realice con la misma tarjeta o dispositivo.

El personal de intervención puede solicitar la tarjeta bancaria a bordo del tren y verificar a través de su terminal que ha pasado por tornos o validadoras en la estación o parada de origen.

Una nueva forma de viajar

El sistema Cronos permite un pago seguro, similar al de cualquier otra transacción bancaria en un comercio, ya que Renfe no almacena datos personales contenidos en la tarjeta financiera.

Cada vez que el usuario abona uno o varios billetes sencillos con una tarjeta bancaria sin contacto, se realiza el cargo correspondiente a la tarifa en vigor y al número de zonas por las que ha viajado, que podrá comprobar en el extracto de movimientos de su cuenta bancaria. La operación de pago se realiza a través de a plataforma bancaria RedSys.

Con la puesta en servicio de este nuevo sistema de pago, Renfe y el Trambahía reafirman su compromiso con la mejora continúa de sus servicios y la implementación de tecnologías innovadoras que benefician y mejoran la movilidad en la Bahía de Cádiz.

El viajero puede consultar toda la información sobre este sistema de pago o resolver dudas o incidencias en las taquillas o puntos de atención al cliente o en el teléfono 912 320 320.