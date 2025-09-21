'Estrategias para el desarrollo rural y la identidad local de Jerez’, nuevo Curso de Verano en el Alcázar de Jerez

El Alcázar de Jerez alberga, este lunes 22 y el martes 23 de septiembre, el curso de verano 'Comunicación y territorio. Estrategias para el desarrollo rural y la identidad local de Jerez', una actividad académica incluida en los Cursos de Verano organizados este año por la Universidad de Cádiz, la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y el Ayuntamiento de Jerez. Este curso, de carácter presencial y con 13 horas lectivas, está dirigido por la profesora del Departamento de Marketing y Comunicación de la UCA Lucía Benítez Eyzaguirre y propone una reflexión crítica y plural sobre el papel del relato en la construcción de la marca ciudad, así como sobre la capacidad transformadora de la comunicación en contextos locales, rurales e inclusivos.

Durante dos jornadas de trabajo, investigadoras, periodistas, profesionales de la comunicación y agentes sociales compartirán conocimientos, experiencias y buenas prácticas en torno a la narrativa como herramienta de desarrollo comunitario. El enfoque del curso pone especial atención en visibilizar discursos que tradicionalmente han permanecido en los márgenes, integrando la perspectiva de género, la innovación social y la memoria colectiva como ejes clave para repensar Jerez desde sus propias voces. El programa presenta propuestas “que nos ayudan a imaginar una Jerez diversa, inclusiva, rural, flamenca y moderna”.

Entre los objetivos formativos, destaca el impulso al storytelling como instrumento de transformación social y refuerzo de las identidades locales, la promoción de una mirada feminista e inclusiva sobre el territorio, así como el fortalecimiento de las capacidades comunicativas del ecosistema local a través de herramientas digitales y estrategias participativas. Según destacan desde la organización, “Jerez también se cuenta desde las abuelas, desde el flamenco que transforma, desde la innovación social y desde las palabras que construyen comunidad”.

El alumnado tendrá ocasión de participar en conferencias, talleres y laboratorios que explorarán conceptos como la comunicación comunitaria, el papel del flamenco en la narrativa simbólica de la ciudad, la relevancia de los saberes intergeneracionales o las conexiones entre cultura, economía social e innovación digital.

El profesorado está compuesto por un equipo multidisciplinar, con la presencia destacada de docentes de la Universidad de Cádiz como el catedrático Alberto Romero y la propia directora, Lucía Benítez Eyzaguirre, coordinadora del Máster en Dirección Estratégica e Innovación en Comunicación. Además, participarán comunicadoras y agentes del territorio como Claudia Moneo (periodista, creativa y comunicadora), Sonia Romero (Agencia La Vecina), Teresa Suárez Martín (Agencia One To Corp), Lucía Acosta Calderón (CEO de Viviendas de Inversión), Vidal Bécares Domínguez (Fundación Grazalema 2023), Mercedes Frechilla (Fundación Alalá Jerez) y Luis López Laínez, emprendedor en el sector turístico.

Este año, Jerez acoge por primera vez un ciclo de cursos de verano. La iniciativa, en la que participan la UCA, la UNIA y el Ayuntamiento de Jerez, se integra dentro de las actividades promovidas en el contexto de la candidatura Jerez 2031 Capital Europea de la Cultura. Los organizadores, en la presentación de los cursos, indicaron que el objetivo es que éstos continúen en los próximos años. Ya se han celebrado los cursos 'La construcción histórica de la cocina tradicional', dirigido por Manuel J. Ruiz Torres, y 'Gitanos, Jerez y flamenco: el gran triángulo equilátero de la inclusión desde la cultura', dirigido por Francisco Perujo y Joaquín López Bustamante. La UNIA ofrecerá también 'Historia y novela histórica', dirigido por el escritor José Calvo Poyato, y 'Turismo: sostenibilidad e innovación', con Antonio Rafael Ramos Rodríguez, profesor del departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Cádiz, como director.