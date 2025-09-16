Jerez cocina un curso de verano de lo más exquisito

El Curso de Verano ‘La construcción histórica de la cocina tradicional’, que se impartirá en el Salón de los Arcos del Conjunto Monumental del Alcázar de Jerez del miércoles 17 al viernes 19 de septiembre, se presenta de lo más apetitoso viendo el menú propuesto por Manuel J. Ruiz Torres, director del curso, con los dos chefs jerezanos con Estrella Michelin, una leyenda de los fogones como es Manuel Valencia y otros primeros espadas dispuestos a satisfacer a los paladares más exigentes.

En los objetivos y destinatarios del curso se explica que “entendemos la gastronomía como una confluencia multidisciplinar de las distintas ciencias que permiten entender cómo la humanidad convierte el instinto animal de alimentarse en algo reflexivo y placentero. Esos conocimientos son un perfecto marcador de civilización. La cocina tradicional es Patrimonio Cultural Inmaterial con las características que ya señala, en 2003, la Convención de la Unesco para la Salvaguardia de dicho Patrimonio: está viva, es integradora, es representativa de una comunidad y esa comunidad se reconoce en las expresiones –ingredientes, recetas- de ese patrimonio. El estudio de cómo el enunciado de esas expresiones culinarias ha ido cambiando a lo largo de los siglos, en lo que entendemos como cocina histórica, nos permite apreciar un permanente proceso de creatividad cultural, cada vez más perfeccionada, de adaptación a los recursos que la naturaleza ofrece y a la tecnología que la humanidad ha ido desarrollando para su más eficaz aprovechamiento”.

Así, “en ese proceso vivo de evolución permanente, la cocina tradicional de cada comunidad se entiende como expresiones en el presente de ese desarrollo, que debe considerar no sólo el aprovechamiento material de los bienes disponibles sino también el complejo componente inmaterial que gobierna lo que se elige comer en cada tiempo histórico. Ese imaginario colectivo de valores, preferencias y rechazos que hacen –e hicieron- apetecible, o no, un recurso y la técnica de aprovecharlo”.

De esta forma, “el curso tiene como objetivo profundizar en esos factores, materiales e inmateriales, que construyen la cocina tradicional de cada pueblo. Un proceso, en continua edificación y mestizaje, en el que cada comunidad elige qué recetas, casi siempre llegadas en algún momento histórico desde fuera de la misma, recrea y asume como propias y representativas de su identidad común”.

El curso analiza la gastronomía desde ciencias tan dispares como complementarias: Historia, Antropología, Lexicología, Enología, Botánica y, naturalmente, Cocina. Ese carácter multidisciplinar implica también que esté dirigido a un alumnado muy diverso, empezando por quienes quieran comprender parte importante de la cultura de su propia comunidad, hasta personas en formación y profesionales en ejercicio en especialidades de aplicación directa de estos conocimientos, como turismo o restauración; además de quienes, desde el trabajo o la investigación, incluyendo las ciencias antes citadas en la conformación del curso, deseen ampliar sus propia perspectivas de trabajo.

El director del curso es Manuel J. Ruiz Torres, escritor, académico de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo, premio ‘Al Andalus 2024 al Mejor Crítico Gastronómico de Andalucía’, otorgado por la Federación de Cofradías Enogastronómicas de Andalucía. Es autor de los libros Cocina y gastronomía en el Cádiz de las Cortes, Las Recetas Gaditanas del Doce (en colaboración con los profesores de cocina Mercedes López y Carlos Goicoechea) y Cocina Histórica Gaditana; además de participar, con capítulos de gastronomía histórica, en otros seis libros colectivos. Fue, durante los cuatro años de su funcionamiento, gestor del programa para la recuperación de la cocina gaditana durante los años de elaboración de la Constitución de 1812, dependiente de la Oficina del Bicentenario 1810-1812 de la Diputación Provincial de Cádiz.

Manuel J. Ruiz contará, en las clases-presentaciones, con Marta González Escudero, José Carlos Lorenzo Jiménez, Elena Martínez Morales y Juan Antonio Pérez, profesorado del Departamento de Hostelería y Turismo del I.E.S. Lola Flores (Jerez).

Ponentes del curso

PAZ IVISON . Escritora . Real Academia de Gastronomía y Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo. Académica de la Real Academia de Gastronomía y de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo, AAGT. Considerada extraoficialmente Gran Dama del Vino de Jerez. Premio Nacional de Gastronomía Mejor Labor Periodística (2000). Premio Eva a la mejor comunicadora gastronómica, del Gobierno de Navarra (2008). Premio Andalucía de Gastronomía, de la AAGT (2019). Subdirectora, durante 20 años, de la Revista Club de Gourmets. Ha escrito el capítulo dedicado a la cocina española en Grande livre de cuisine mediterranée, de Alain Ducasse. Autora de los libros Los pescados azules de nuestras costas (FROM, 1990), Dime lo que bebes y te diré quién eres (Planeta, 1991) y Los Vinos Andaluces (El País Aguilar, 1993).

Manuel Valencia, leyenda de la cocina jerezana. / Manuel Aranda

MANUEL VALENCIA . Chef jubilado La Andana . Cocinero jubilado, ha sido, entre otros establecimientos, Chef del histórico restaurante La Andana (Jerez), pionero de la actualización de la cocina tradicional gitana de la Baja Andalucía. Autor del libro La cocina gitana de Jerez: Tradición y Vanguardia (EH Gastronomía, 2006).

