Se estrella un coche contra una de las farolas del Mamelón en Jerez

Un coche se estampó contra una de las farolas del Mamelón este pasado jueves por la noche. Pasadas las diez y media, el conductor del vehículo perdió el control por causas que no han trascendido y el coche subió a la acera de la plaza impactando contra una de las farolas, que quedó derribada por la velocidad del impacto. Al lugar del suceso acudieron agentes de la Policía Local y se procedió a la retirada del vehículo, que como se aprecia en la imagen quedó con el frontal destrozado.