Se estrella un coche contra una de las farolas del Mamelón en Jerez

La grúa, retirando el vehículo junto a la farola derribada en el Mamelón.
Un coche se estampó contra una de las farolas del Mamelón este pasado jueves por la noche. Pasadas las diez y media, el conductor del vehículo perdió el control por causas que no han trascendido y el coche subió a la acera de la plaza impactando contra una de las farolas, que quedó derribada por la velocidad del impacto. Al lugar del suceso acudieron agentes de la Policía Local y se procedió a la retirada del vehículo, que como se aprecia en la imagen quedó con el frontal destrozado.

