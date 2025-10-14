Estudian la inclusión de 80 proyectos en el programa de la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura 2031

La candidatura de #Jerez2031 Capital Europea de la Cultura ha finalizado con éxito la fase central de su proceso participativo con la celebración la semana pasada de las Ágoras Projects Lab. Estos espacios dinámicos de co-creación han contado con la participación activa de más de medio centenar de agentes culturales, sociales y educativos de toda la provincia de Cádiz que, de este modo, han presentado y compartido más de 80 proyectos específicos para su inclusión en el programa cultural de la candidatura.

De esta forma, defienden desde el Ayuntamiento que "#Jerez2031 continúa construyendo su proceso de candidatura de abajo arriba, convirtiendo la participación de la ciudadanía en el leit-motiv de sus dinámicas de trabajo". "Este ha sido, precisamente, el objetivo de esta fase esencial del proceso participativo que ha culminado con la celebración de las Ágoras Projects Lab como espacios de co-creación para proponer e intercambiar propuestas concretas en diferentes ámbitos: música, territorio, visual y transversal.

Las Ágoras Projects Lab han retomado el trabajo de las Ágoras Ideas Lab celebradas el pasado mes de julio y se han desarrollado entre el lunes, 6 de octubre, y el jueves, 9 de octubre, en distintos espacios colaborativos del edificio Multiusos del Campus de Jerez de la Universidad de Cádiz.

En su conjunto, las ágoras de #Jerez2031 han constituido una red de espacios de intercambio con el objetivo de trabajar en dos laboratorios de manera consecutiva: Ideas Lab y Projects Lab. Un proceso participativo que ha permitido, desde la co-creación, encontrar propuestas ciudadanas para su inclusión en las diferentes líneas de programación del libro de candidatura (bid book).