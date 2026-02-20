Exigen de nuevo la denominación de rotonda de la Escuela Pública a la glorieta de La Granja en Jerez

Ganemos Jerez ha presentado un ruego al próximo pleno municipal para que el Ayuntamiento culmine el procedimiento de denominación oficial de la rotonda situada entre la avenida de Europa y la barriada de La Granja como rotonda de la Escuela Pública, una reivindicación sostenida en el tiempo por la comunidad educativa de la ciudad.

La propuesta, impulsada por Marea Verde Jerez desde 2023, ha contado con concentraciones ciudadanas, lectura de manifiestos y, recientemente, con la plantación simbólica de un olivo el pasado 30 de enero de 2026 con motivo del Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Además, la solicitud ha seguido los cauces institucionales correspondientes: el 9 de enero de 2025 fue trasladada formalmente al delegado de Educación, José Ángel Aparicio, y el 25 de marzo de 2025 la FLAMPA Jerez registró oficialmente la petición por sede electrónica del Ayuntamiento.

Desde Ganemos Jerez consideran que los trámites, las razones y el respaldo social "están más que acreditados y que el Consistorio no puede seguir demorando una decisión que responde a una demanda legítima, registrada y avalada por la ciudadanía”.

La portavoz de la formación, Tere Chamizo, ha señalado que “la defensa de la escuela pública no puede quedarse en declaraciones genéricas ni en gestos ambiguos. La comunidad educativa lleva años movilizándose con responsabilidad para visibilizar la importancia de un sistema educativo público fuerte, inclusivo y garante de igualdad”. Chamizo ha insistido en que “no estamos ante una propuesta improvisada, sino ante una reivindicación sostenida en el tiempo y respaldada por la comunidad educativa organizada. El Ayuntamiento tiene la oportunidad de demostrar con hechos su compromiso con la educación pública”.

En este sentido, la portavoz ha subrayado que, a pocos días del inicio del periodo de escolarización, “sería un gesto político significativo que esta primavera pudiera inaugurarse oficialmente la Rotonda de la Escuela Pública, junto al olivo ya plantado, como símbolo del apoyo institucional a la enseñanza pública en nuestra ciudad”. Con este ruego, Ganemos Jerez busca que el Gobierno municipal dé respuesta definitiva a una petición que, aseguran, “cuenta con respaldo social, recorrido administrativo y pleno sentido político y educativo para Jerez”.