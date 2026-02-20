La Junta anuncia una reforma integral de la autovía entre Jerez y Sanlúcar

La Junta de Andalucía prevé acometer una reforma integral de la autovía Jerez-Sanlúcar (A-480), una vía que lleva años en un deficiente estado y a la que ahora se le pretende dar una solución definitiva. El anuncio fue realizado días atrás por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, dentro de un plan para arreglar las infraestructuras viarias en toda la comunidad autónoma tras los importantes desperfectos provocados por la sucesión de borrascas de las últimas semanas.

Según lo apuntado por Moreno, se pretende "rehacer la autovía por completo" puesto que aseguró que "ha quedado en un estado bastante deteriorado". Pero lo cierto es que esta autovía lleva arrastrando problemas de hundimiento en algunos tramos e importantes socavones a lo largo de todo su recorrido, aunque de manera más acusada en el tramo más próximo a Sanlúcar. De hecho, en 2023 se acometió una mejora de un tramo que costó más de tres millones de euros que acabó siendo un fiasco —incluso se llegó a cuestionar el proceso de licitación—, que conllevó que el organismo autonómico tuviera que acometer unas actuaciones de emergencia por un importe de unos 38.000 euros. Sin embargo, las fuertes lluvias de las últimas semanas han empeorado la situación.

La Junta de Andalucía contrató a finales del año pasado a una consultora para que realizara un estudio geotécnico entre el kilómetro 8 y 18 de esta vía —concretamente entre el enlace con la A-471 en las proximidades de Sanlúcar y las inmediaciones del cruce de acceso a las barriadas rurales de Añina y Las Tablas, ya en término municipal jerezano— para "identificar y tramificar" los suelos sobre los que se asiente. En este sentido, se advertía en el pliego de condiciones de esta licitación que actualmente existe una "deformación en la rasante de la carretera, especialmente en su calzada derecha" (dirección a Jerez).

Previamente, el organismo autonómico encargó otro estudio sobre las patologías de esta autovía que tiene una intensidad media diaria (IMD) de casi 19.000 vehículos, de los que un 2% corresponde a vehículos pesados. Se estima que el presupuesto supere los 25 millones de euros.