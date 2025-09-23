Afectadas seis viviendas tras una gran explosión de gas en Estella del Marqués

Imagen de la una de las viviendas afectadas por la explosión de gas en Estella de Marqués

Una explosión por acumulación de gas ha provocado graves daños materiales en seis viviendas de Estella del Marqués, Entidad Local Autonóma de Jerez de la Frontera, sin que, afortunadamente, haya habido heridos.

La deflagración se produjo en torno a las 07:45 de la mañana de este martes 24 de septiembre y, según informa el servicio de Emergencias 112 Andalucía la primera llamada de auxilio se realizó diez minutos después por el aviso de una posible explosión de gas en una vivienda de la calle Espera, 19, de la citada ELA jerezana.

Las primeras hipótesis apuntan a una deflagración debido a la acumulación y posterior fuga de gas butano en un termo de una de las seis viviendas afectadas y que estaba situado en un patio interior semitechado.

Así, al abrirse un grifo de agua caliente y encenderse el termo de gas, se ha producido la explosión que ha afectado a la casa principal, con daños en techos de escayola, cerrajería metálica, cristales y mobiliario, entre otros.

Desde Bomberos se ha procedido a reconocer todas las casas afectadas para valorar la situación, apuntando que "aparentemente" no presentan daños estructurales. No obstante, se han clausurado varias zonas por peligro de caída de trozos de techos de escayola.

Todas las viviendas pertenecen a Emuvijesa, la Empresa Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Jerez, que ya ha confirmado el ofrecimiento del realojo a los vecinos afectados por esta explosión.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron, el alcalde de la Estella del Marqués, Ricardo Sánchez y los ediles del Ayuntamiento de Jerez, Yessica Quintero, Belén de la Cuadra y José Ignacio Martínez.

A la espera de un informe minucioso, el jefe de la Policía Local de Jerez, Manuel Cabrales, ha indicado al Ayuntamiento de Jerez que no se han producido daños personales ni graves daños estructurales ya que no aparecen grietas ni están afectados los tabiques.

Tampoco quedó afectado el suministro eléctrico en la zona.

No obstante, el suceso ha dejado daños materiales en las mismas, "con rotura de cristales de ventanas, techos de escayola y carpintería".

En el lugar han actuado bomberos del Consorcio de la provincia de Cádiz en el parque de Jerez, así como Policía Local y Guardia Civil.