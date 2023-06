Una exposición bibliográfica para disfrutar: 'Novela negra y policiaca'

Hoy traemos a esta sección de libros una exposición bibliográfica -no son precisamente de las que más se ofertan en esta ciudad-, 'Novela negra y Policíaca. De Edgar Allan Poe a Carmen Mola', que puede contemplarse en la Sala de exposiciones de la Biblioteca del Campus de esta ciudad (UCA).

Mi impresión tras visitarla -impresión como lector pero también como seguidor del género policiaco-, es la de haber disfrutado a la par que nos encontramos con un más que digno homenaje a este tipo de literatura que siempre gozó de gran predicamento entre los lectores, pero que desde hace unos años vive momentos de especial esplendor. En esto último sin duda ha sido decisiva la irrupción en el género, y en muy corto espacio de tiempo, de numerosos escritores y escritoras que han elevado el nivel literario de la novela policiaca y han desterrado –sobre todo en nuestro país- aquella imagen que arrastraba injustamente desde la posguerra, de que era el refugio alimenticio de escritores censurados y perseguidos por el régimen franquista, y que solo a través de este tipo de novelas populares y de consumo rápido –recuerden las “novelas de a duro” o los “bolsilibros”- podían subsistir.

Pero la novela policiaca o negra, siempre ha tenido grandes autores engrandeciendo el género con excelentes libros, pues no todo lo que se publicaba estaba destinado al consumo rápido, ni tan siquiera en sus lejanos y confusos orígenes donde encontramos nombres inmortales como los Edgar Allan Poe, Emile Gaboriau, Conan Doyle o Emilia Pardo Bazán en un largo etcétera que llega hasta el día de hoy.

Pues bien, volviendo a la exposición de la Biblioteca del Campus de la UCA en Jerez, lo primero que nos ha sorprendido gratamente es el gran trabajo de síntesis y selección realizado. Primero con unos paneles explicativos que nos van llevando por dos siglos de literatura policiaca, utilizando un lenguaje divulgativo pero que no renuncia a proporcionar datos curiosos e interesantes. Textos intercalados entre las vitrinas en sus lugares adecuados –algo que no siempre se consigue- para que los visitantes tengan a mano la información esencial al mismo tiempo que van contemplando las numerosas piezas expuestas.

Se aprecia que los libros seleccionados lo han sido primando el que estos nos vayan llevando de la mano por las etapas más significativas del género, desde esos oscuros orígenes que antes mencionábamos, hasta llegar al momento actual con un guiño que es de agradecer a la novela policiaca o negra que se publica en la provincia de Cádiz. Gran trabajo el de los bibliotecarios encargados de esta selección como José Manuel Brenes Rendón y María José Adánez. También nuestra enhorabuena a Aurora Márquez, directora de la Biblioteca del Campus jerezano -en la que no olvidemos existe desde hace poco tiempo una sección especializada en Novela Policiaca- por tan atractiva Muestra.

Ortografía

“Eres bastante culta: no cometes faltas de ortografía y ni siquiera usas abreviaturas. ¿Eres más mayor?”, le comenta un personaje a una anónima chateadora en la novela ‘Nunca pasa nada’ de José Ovejero. Los dos rasgos por los que es calificada de “culta” (no cometer faltas y no utilizar abreviaturas) hace ya mucho tiempo eran requisitos indispensables para aprobar los niveles básicos del sistema educativo. Ahora, en estos procelosos tiempos de los emoticones, de las abreviaturas y de las faltas de ortografía, es decir, del desprecio total y absoluto por nuestra lengua (ya bastante vilipendiada en la misma geografía nacional), ser una persona cuidadosa y, sobre todo, respetuosa con ella es signo inequívoco de ser “mayor”. Y lo más lamentable es que es así. Si no utilizas los mecanismos comunicativos de las redes sociales, en especial las abreviaturas y los símbolos, te delatas: eres un viejo.

A ningún joven, en su insano perjuicio, se le ocurriría mandar mensajes a sus amigos como las normas de la lengua establecen, y así lo que se utiliza a diario se convierte a su vez en norma y en signo de distinción por contraposición: lo joven frente a lo viejo y trasnochado. Incluso por ahí andan manuales y estudios sobre este nuevo lenguaje que algunos pretenden elevar a código. No lo verán mis ojos. Pero lo que sí ven todos los días es la perniciosa influencia de este nuevo arte de comunicarse en este tiempo sobre los escritos de nuestros jóvenes, en una despreocupación alarmante por ese arte de la buena escritura y no digamos de la correcta oralidad.

Y digo “alarmante” porque no encuentro, ni entre los pliegues de la nueva Ley de Educación (la llamada LOMLOE) ni una referencia a la ortografía, ni a los criterios de evaluación de esta. Es más y como un buen indicativo del respeto que actualmente merece, en la PEvAU (Selectividad) en el examen de Lengua solo se le puede descontar un máximo de dos puntos a un alumno/a por muchas faltas de ortografía que cometa. Quizá tenga toda la razón el personaje de Ovejero: la ortografía ya es propio de la edad, como los achaques, como el dolor de corazón. José López Romero.