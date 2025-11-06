La familia de Rafael de Paula ha agradecido, a través de las redes sociales, "las condolencias, el cariño y el respeto" exhibidas hacia su persona "en estos momentos tan duros".

Su hijo, Bernardo Soto, ha querido dar las gracias "a sus Majestades los Reyes por hacernos llegar sus sinceras condolencias, a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, Ana Mestre, Vicepresidenta primera del Parlamento Andaluz, María José García Pelayo, alcaldesa de Jerez, así como a compañeros, empresarios, artistas, amigos, aficionados y muy especialmente a Jerez, a su tierra y a su barrio".

Además, ha mostrado su satisfacción por "la majestad y señorío que estuvo la iglesia de Santiago, más bonita no podía estar", "a su Hermandad del Prendimiento, volcada desde el primer momento para que todas las personas que quisieron darle el último adiós a Rafael, pudieran hacerlo desde esa capilla ardiente, y por supuesto, deseándole que descanse en la paz de nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima del Desamparo, casualmente en el Altar Mayor, nuestro Prendi, con la túnica preferida de Papá".

"Casualmente también, son muchas casualidades o Dios ha querido que sea así. Siempre llevaremos en nuestro corazón el amor el respeto el cariño y la admiración recibida. Gracias, gracias, gracias de todo corazón".