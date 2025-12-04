Imagen del alumbrado navideño del año pasado en el Ayuntamiento de Guadalcacín

Guadalcacín, Entidad local Autónoma de Jerez, se prepara para vivir una Navidad 2025 llena de magia, tradición y ambiente festivo.

El Ayuntamiento de la ELA jerezana ha presentado un amplio programa que se desarrollará entre el vineres 5 de diciembre de 2025 y el lunes 5 de enero de 2026 con propuestas para familias, niños, mayores y todo el vecindario.

Desde teatro y espectáculos circenses hasta ferias navideñas, actividades infantiles, la visita del cartero real y el tradicional encendido del alumbrado, la entidad local celebra estas fechas "con entusiasmo y espíritu comunitario", señala el consitorio en una nota de prensa.

Fecha y hora del encendido del alumbrado navideño de Guadalcacín

Este viernes 5 de diciembre tendrá lugar el encendido del alumbrado 2025 a partir de las 20:30 horas acompañado de una feria navideña y un espectáculo de circo de calle en la plaza de la Artesanía.

Todas las actividades son gratuitas y de libre acceso hasta completar el aforo permitido.

No faltarán las citas más entrañables, como el Belén Viviente en el Centro de Mayores o la esperada visita del cartero real de Sus Majestades los Reyes de Oriente.

Además, el 13 de diciembre Guadalcacín celebrará su Día Navideño, una jornada muy especial en la que colectivos locales ofrecerán guisos tradicionales y dulces típicos, acompañados de música y actividades temáticas para los más pequeños.

"Un programa diseñado para disfrutar en familia y reforzar el sentimiento de comunidad que caracteriza a Guadalcacín en estas fechas tan especiales", añade en el comunicado.

Programación de la Navidad 2025 en Guadalcacín

Viernes 5 de diciembre

Fiesta de Encendido del Alumbrado de Navidad

18:00 h – Feria Navideña:

Puestos de feria Atracciones mecánicas (olla, toritos locos y barredora) Hinchables Pasacalles Puesto de algodón y palomitas gratis Photomatón

18:30 h – Espectáculo Circodéliko de Gate-52 Circo de calle.

20:30 h – Encendido del Alumbrado Decorativo de Navidad

Lugar: Plaza Artesanía

Sábado 6 de diciembre

Feria Navideña

Puestos de feria: Atracciones mecánicas (olla, toritos locos y barredora) Hinchables Pasacalles Puesto de algodón y palomitas gratis

Photomatón Lugar: Plaza Artesanía

Jueves 11 de diciembre

10:00 h – Navidad Belén Viviente Lugar: Centro de Mayores

Viernes 12 de diciembre

10:00 a 14:00 h – Visita del Cartero Real de SS.MM. los Reyes de Oriente

A la sede de la Agrupación Rociera de Guadalcacín (C/Feria).

12:00 h – Espectáculo de Magia

Para los colegios Tomasa Pinilla y Guadaluz.

Lugar: Teatro Municipal Julián Oslé Muñoz

Gala a beneficio de la cabalgata de Reyes Magos.

Sábado 13 de diciembre – Día Navideño en Guadalcacín

14:00 h Los diferentes colectivos ofrecerán guisos de la tierra y dulces típicos navideños.

15:00 h – Zambomba Navideña A cargo del grupo “Kriatura”.

16:00 h – Actividades infantiles “Los Duendes en Navidad”: El Bosque Encantado El Viaje a Laponia