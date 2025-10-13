La Feria Alma Hispana, convivencia y aprendizaje entre las culturas que conviven en Jerez

La Feria Alma Hispana, evento con el que Jerez conmemora el Día de la Hispanidad y que se ha celebrado hasta el domingo en la Alameda Vieja, ha propiciado que el Ayuntamiento se dé la mano con entidades sociales y con Oxígeno Radio en una programación que ha subrayado la riqueza cultural que aportan a la ciudad las diferentes comunidades hispanas que residen en la localidad.

La celebración de la Feria Alma Hispana se alinea con los objetivos de la candidatura Jerez 2031 Capital Europea de la Cultura, sumando el talento y compromiso de todas las personas que han elegido a nuestra ciudad para establecerse, aportando su trabajo, sus valores y sus señas de identidad al desarrollo social de la localidad.

María José García-Pelayo, acompañada por miembros del gobierno municipal, ha agradecido a todas las entidades participantes y colectivos representantes de las comunidades hispanas que residen en la ciudad su contribución a hacer de Jerez una ciudad más rica y más diversa, destacando el potencial de Jerez como ciudad referente en convivencia y en aprendizaje mutuo entre las culturas que residen en nuestros barrios.

Además, la alcaldesa de Jerez felicitó públicamente a la venezolana María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz, destacando de ella su valentía y defensa a ultranza de la libertad y la democracia en su país, Venezuela, y su ejemplo para el resto del mundo.

La Feria Alma Hispana ha contado con un total de cinco stands informativos, que han permitido conocer a parte de los colectivos que están trabajando en la ciudad, creando sinergias y fomentando diferentes servicios de asesoramiento en los que se implican activamente muchas personas de diferente procedencia geográfica, en actuaciones de apoyo mutuo, colaboración, enseñanza del castellano, voluntariado, en una gran red de solidaridad y participación social. Han estado presentes en la zona de stands entidades como la Asociación Somos Integración ASOIN, ACCEM, Mandara, Iniciativa Educativa, Vitanova, Comedor El Salvador, Voluntarios por otro mundo, Afasode, Tharsis Betel y Arte y Danza.

El programa de actividades ha sumado un variado programa musical con los sones tradicionales de diferentes países hispanos, agrupaciones folclóricas, salsa, vallenato, tango, actuaciones de Dj’s, y una invitación al baile y al disfrute del mejor ambiente.

Además, la Feria Alma Hispana ha contado con ocho food trucks especializados en gastronomía hispana, entre ellas la peruana, mejicana, colombiana o brasileña.

El programa lúdico ha estado dirigido a todos los públicos y al disfrute en familia, desde la apuesta por el fomento de la convivencia, el conocimiento mutuo y la contribución al logro de una ciudad más igualitaria y comprometida con la integración social de las personas migrantes, mediante el refuerzo de medidas y actuaciones específicas con la participación de toda la sociedad.