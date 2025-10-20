La feria de las bodas y comuniones llega a Jerez: Bodasur 2025, esta semana

Jerez se prepara para vivir un fin de semana lleno de inspiración, estilo y emociones con la llegada de Bodasur 2025, el Salón de la Boda & la Comunión que celebra su 21ª edición del 24 al 26 de octubre en el recinto ferial de Ifeca. Tres días en los que la provincia volverá a situarse como referencia en el sector nupcial y de eventos familiares en Andalucía.

Con más de 100 expositores confirmados, la feria reunirá a empresas, marcas y profesionales especializados en todos los ámbitos de la organización de bodas, comuniones y celebraciones: moda nupcial e invitada, fotografía, joyería, agencias de viajes, catering, wedding planners, decoración, repostería, música, maquillaje y peluquería,entre otros muchos servicios.

La edición 2025 apuesta por sorprender y cautivar a las nuevas generaciones de parejas y familias con propuestas originales y experiencias inmersivas. Entre las grandes novedades destaca la presencia de una empresa de la provincia de Cádiz que organiza bodas y eventos en globo aerostático, una experiencia única para quienes buscan una ceremonia literalmente “por todo lo alto”.

El público también podrá descubrir conceptos gastronómicos innovadores como las “minitartitas de queso”, una reinterpretación gourmet de las clásicas tartas nupciales; o una heladería artesanal sobre ruedas, que recreará en el recinto una furgoneta vintage con servicio de degustación. Además, se contará con la participación del reconocido catering sevillano Medinaceli, uno de los más prestigiosos del panorama andaluz, que este año acude también como patrocinador del evento.

Pasarelas con diseño y talento andaluz

Bodasur renovará su tradicional pasarela de moda, que este año se concentrará en la jornada del sábado 25 de octubre. Sobre ella desfilarán creadores andaluces y diseñadores invitados de otras regiones, mostrando sus últimas colecciones de moda nupcial e invitada. El domingo, la mañana estará dedicada a la pasarela de comunión, donde las familias podrán conocer de primera mano las nuevas tendencias en trajes y complementos infantiles.

El evento también ofrecerá un espacio destacado a la música y el entretenimiento en bodas y eventos. Entre las profesionales presentes estará Judith Balado, reconocida artista jerezana y ganadora del programa Tierra de Talento de Canal Sur. Su participación en Bodasur permitirá a las parejas interesadas contratarla directamente para su boda o celebración, además de disfrutar durante el fin de semana de pequeñas demostraciones de su repertorio, que servirán como ejemplo del talento y la emoción que puede aportar a cualquier evento.

Sorteos, experiencias y premios para los visitantes

Durante los tres días de feria se celebrarán diversos sorteos y actividades en directo. Bodasur sorteará un viaje a Roma para dos personas, en colaboración con una agencia de viajes expositora, entre todos los asistentes que participen a través de las urnas habilitadas en el recinto. Además, varias empresas participantes realizarán sus propios sorteos de servicios, regalos y experiencias, entre ellos paseos en carruaje y sesiones fotográficas.

Bodasur se consolida como un escaparate integral donde las parejas y familias podrán organizar su evento de principio a fin, o bien encontrar ideas y complementos originales para personalizar una celebración ya en marcha. Con una amplia horquilla de precios, el salón ofrece propuestas adaptadas a todos los gustos y presupuestos: desde grandes producciones hasta celebraciones íntimas y minimalistas.

La organización prevé superar las cifras de la edición anterior, que reunió a más de 1.500 adultos y 500 niños, confirmando el crecimiento del interés por el sector y el auge del denominado 'turismo de bodas' en la provincia.

Horarios

Bodasur 2025 abrirá sus puertas en Ifeca en los siguientes horarios:

Viernes, 24 de octubre: de 12:00 a 20:00 horas

Sábado, 25 de octubre: de 11:00 a 20:00 horas

Domingo, 26 de octubre: de 11:00 a 18:00 horas

Las acreditaciones, entradas y toda la información actualizada sobre el evento pueden consultarse en la web oficial.