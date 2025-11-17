Fermín García Villaescusa. Un pintor que pinta como siente y siente lo que pinta

JEREZ es ciudad de muchos y muy buenos pintores; eso lo hemos venido afirmando desde hace tiempo por activa y por pasiva. Los nombres son numerosísimos y están en el imaginario de los aficionados. No hace falta repetirlos por conocidos. Uno de los pintores con más capacidad técnica de cuantos existen en la ciudad es, sin duda alguna, Fermín García Villaescusa; artista dominador de la esencia de lo real, con poderosísimo planteamiento formal, contundentes desenlaces plásticos y acertadísimos recursos para afrontar cualquier tipo de situación, por difícil que ésta fuera. Esto lo viene demostrando desde un principio con fórmulas muy bien definidas que suscribían una figuración total, sin resquicios, ni subterfugios, sin afectaciones, ni impostadas maneras que sólo pudieran convencer a miradas de limitadas posiciones.

Fermín García Villaescusa es autor de obra clara, muy clara, de pintura limpia, sensata y minuciosamente estudiada. Es creador que no se deja encandilar por aciertos manifiestos, ni es pintor adscrito a modas fáciles de intereses para élites equivocadas. Pinta como siente y siente lo que pinta. Es autor de exigencias y autocríticas; está al cabo de lo que acontece en un arte de mucha cohetería, al que mira con serenidad y desapasionamiento, pero con objetividad. Sabe lo que es bueno y se abre siempre a un arte que aporte, no que deslumbre. Fermín García Villaescusa es pintor de una realidad meditada, nunca fotografiada. Su figuración es consciente y convincente; no extrema los elementos compositivos ni acude a desenlaces virtuosistas; es relatora de la verdad, pero con exigentes planteamientos formales. En su larga y acertada trayectoria siempre ha ido a más, a la búsqueda de una pintura que sea cada vez mejor, más convencida y patrocinadora de los auténticos y veraces esquemas de un arte sin engaños. Sus paisajes bien estructurados desde mínimas y exactas posiciones plásticas, de fuerte carga expresiva; sus espectaculares pinturas de interiores justos, con patios de exuberante belleza y claridades pictóricas; así como sus retratos de deslumbrantes exactitudes, sin recursos ficticios ni engaños de malos pintores con oscuras y esquivas intenciones, son momentos creativos que descubren a un pintor de muy amplio y lúcido patrimonio.

Retraso realizado por García Villaescusa.

Precisamente, una de sus últimas obras ha sido el retrato de la que fue anterior Decana de la Facultad de Derecho de la UCA, Isabel Zurita Martín; encargo para la galería de retratos de Decanos de la Universidad de Cádiz. En el mismo, se presentan todas las características de un Fermín García Villaescusa consumado retratista, conocedor absoluto del medio, de técnica consecuente para el momento descrito, de desenlaces plásticos perfectos en la manifestación de los perfiles de la modelo, de justos desarrollos representativos sin efectismos ni ajustes forzados, de acertados posicionamientos expresivos sobre la personalidad de la representada, de equilibrio adecuado entre el fondo y la forma, de absoluta y veraz fidelidad a la que fue Decana; todos gestos sabios de un retratista que sabe muy bien lo que hace, que tiene todos los medios pictóricos para conseguirlo y que obtiene un resultado consciente, ajustado a la realidad y con sobria manifestación de una obra realizada con el máximo sentido de la gran pintura.

Fermín García Villaescusa vuelve a hacer gala de la absoluta verdad que ha de poseer lo artístico. El retrato de Isabel Zurita lo atestigua con diferencia.