El Festival Música ONCE arranca en Jerez con jotas, canciones vascas y flamenco

El Festival Música ONCE ha arrancado en el Teatro Villamarta de Jerez con un viaje por España de canciones y músicas de Galicia, Euskadi, Comunidad Valenciana, Aragón y Andalucía.

Un torrente de emociones y sentimientos que han puesto en valor el talento del centenar de músicos, solistas y grupos que participan en esta primera edición.

El director general de la ONCE, Ángel Sánchez, ha tenido palabras de cariño, recuerdo y respeto para los afectados por la DANA de Valencia ya que este festival estaba previsto el año pasado y la ONCE decidió aplazarlo ante el drama vivido por la Comunidad Valenciana.

Esta primera edición estaba prevista celebrarse en la primera semana de noviembre del año pasado pero la ONCE decidió suspender todo el programa en solidaridad y respeto por las víctimas de la DANA que asoló a la Comunidad Valenciana.

“Queremos traer sentimientos a través del pentagrama universal -sostuvo Ángel Sánchez-. El arte, la cultura es una forma de desarrollar al ser humano. ¿Qué sería de nosotros sin la música, sin todo el arte que nos rodea, nos llena y nos hace crecer como seres humanos, por eso hemos apoyado siempre a nuestros artistas, es otra forma de hacer ONCE y hacer inclusión desde los escenarios”.

Por su parte, la delegada de Inclusión Social del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Yessica Quintero, defendió la implicación de la ONCE y el Grupo Social ONCE en la candidatura de Jerez aspirante a ser Capital Europea de la Cultura 2031. “Amor, ilusión, generosidad y valentía eso nos ha enseñado la ONCE -dijo Quintero-. Si no existieran tendrían que inventarse.

“Para ser Capital Europea de la Cultura, Jerez necesita contar con vosotros, por una ciudad accesible, y para que todas las personas vivamos en igualdad de oportunidades y os recibimos con los brazos abiertos”, concluyó,

Las primeras voces que se han escuchado en el Villamarta han sido las de la Coral Allegro que ha transportado al público jerezano a la Albufera valenciana. A los valencianos le ha seguido la voz delicada y aterciopelada de la gallega Xiara que ha interpretado al piano sus propias canciones.

Las vibrantes jotas de Rocío López ha trasportado Aragón hasta el centro de Jerez. Emocionante y vibrante ha resultado también la actuación de la Coral Alaia de San Sebastián y el primer programa se ha cerrado con la actuación del grupo jerezano de flamenco ‘Esenzia’.

Más de un centenar de artistas promocionados por la ONCE, en su mayoría ciegos con discapacidad visual grave, ofrecen hasta el sábado un amplio y variado repertorio musical en seis escenarios de Cádiz y Jerez de la Frontera para mostrar su talento artístico y sus diferentes estilos musicales. El programa concluirá el sábado en el Palacio de Congresos de Cádiz con el concierto ‘Canciones de ayer y de hoy’.