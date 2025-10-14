Programación del I Festival Música ONCE de Jerez y Cádiz
El evento se celebrará del 16 al 18 de octubre en diferentes escenarios de las ciudades de Cádiz y Jerez.
Teatro Villamarta, Sala Compañía y Plaza Canterbury acogerán los conciertos.
El Festival Música ONCE convertirá a Jerez en capital de la música inclusiva
Programación del I Festival Música ONCE de Jerez y Cádiz
Jueves 16 de octubre
20:00 h. Un viaje por España
Teatro Villamarta. Pl. Romero Martínez, 20, Jerez de la Frontera
Coral Alaia (Guipúzcoa)
Coral Allegro (Valencia
Rocío López Laborda (Zaragoza)
Xiara (Pontevedra)
Esenzia (Jerez de la Frontera)
Recogida de invitaciones:
Sede ONCE Jerez (C/ Porvera, 26): L- V de 8:00- 14:00 y de 17:00 a 20:00 h
Taquilla del teatro: M- S de 10:30 a 14:00 (M y J de 17:00 a 20:00). V y S de función de 17:00 a comienzo de función.
Web: Tickentradas.com Entradas usuarios con silla de ruedas: taquilla del teatro o llamando al 667 13 30 47.
Apertura de puertas: 19:30 h.
Viernes 17 de octubre
20:00 h. Concierto coral Alaia y orquesta de plectro Ciudad de los Califas
Sala Compañía. Pl. Compañía, s/n, Jerez de la Frontera
Coral Alaia (Guipúzcoa)
Orquesta de Plectro Ciudad de los Califas (Córdoba)
Entrada libre hasta completar aforo. Apertura de puertas: 19:30 h.
20:00 h. Tarde de jazz con la ONCE
Patio del edificio Constitución de 1812. P.º de Carlos III, 3, Cádiz
Montse Urán Quartet (Barcelona)
Artista invitada: Xiara (Pontevedra) Entrada libre hasta completar aforo. Apertura de puertas: 19:30 h.
22:00 h. Noche folk metal y pop con la ONCE
Plaza Canterbury. C. Nuño de Cañas, Jerez de la Frontera
Ekyrian (Madrid)
Eterno Dilema (Valencia)
Mackenzie & Co (Jerez de la Frontera) Entrada libre hasta completar aforo.
Sábado 18 de octubre
12:30 h. Vermut con la ONCE
Plaza San Francisco (Cádiz)
Eterno Dilema (Valencia)
Ekyrian (Madrid
Entrada libre.
19:00 h. Canciones de ayer y de hoy
Palacio de Congresos de Cádiz. C. Plocia, s/n, Cádiz
Coral Allegro (Valencia)
Bendita Calamidad (Madrid)
Laura Diepstraten (Almería)
Lucas Feliz (Valencia)
Ludmila Mercerón (Zaragoza)
Coral Alaia (Guipúzcoa)
Orquesta de Plectro Ciudad de los Califas (Córdoba)
Recogida de invitaciones:
Sede ONCE Cádiz (C/ Acacias, 5): L- V de 8:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 h.
Taquilla del teatro: desde las 18:00 h. el día de la actuación.
Web Tickentradas.com
Entradas usuarios con silla de ruedas: llamando al 956 29 37 50 (Sede ONCE Cádiz). Apertura de puertas: 18:30 h.
También te puede interesar
Lo último