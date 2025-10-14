Parte del cartel del I Festival Música ONCE de Cádiz y Jerez

Programación del I Festival Música ONCE de Jerez y Cádiz

Jueves 16 de octubre

20:00 h. Un viaje por España

Teatro Villamarta. Pl. Romero Martínez, 20, Jerez de la Frontera

Coral Alaia (Guipúzcoa)

Coral Allegro (Valencia

Rocío López Laborda (Zaragoza)

Xiara (Pontevedra)

Esenzia (Jerez de la Frontera)

Recogida de invitaciones:

Sede ONCE Jerez (C/ Porvera, 26): L- V de 8:00- 14:00 y de 17:00 a 20:00 h

Taquilla del teatro: M- S de 10:30 a 14:00 (M y J de 17:00 a 20:00). V y S de función de 17:00 a comienzo de función.

Web: Tickentradas.com Entradas usuarios con silla de ruedas: taquilla del teatro o llamando al 667 13 30 47.

Apertura de puertas: 19:30 h.

Viernes 17 de octubre

20:00 h. Concierto coral Alaia y orquesta de plectro Ciudad de los Califas

Sala Compañía. Pl. Compañía, s/n, Jerez de la Frontera

Coral Alaia (Guipúzcoa)

Orquesta de Plectro Ciudad de los Califas (Córdoba)

Entrada libre hasta completar aforo. Apertura de puertas: 19:30 h.

20:00 h. Tarde de jazz con la ONCE

Patio del edificio Constitución de 1812. P.º de Carlos III, 3, Cádiz

Montse Urán Quartet (Barcelona)

Artista invitada: Xiara (Pontevedra) Entrada libre hasta completar aforo. Apertura de puertas: 19:30 h.

22:00 h. Noche folk metal y pop con la ONCE

Plaza Canterbury. C. Nuño de Cañas, Jerez de la Frontera

Ekyrian (Madrid)

Eterno Dilema (Valencia)

Mackenzie & Co (Jerez de la Frontera) Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 18 de octubre

12:30 h. Vermut con la ONCE

Plaza San Francisco (Cádiz)

Eterno Dilema (Valencia)

Ekyrian (Madrid

Entrada libre.

19:00 h. Canciones de ayer y de hoy

Palacio de Congresos de Cádiz. C. Plocia, s/n, Cádiz

Coral Allegro (Valencia)

Bendita Calamidad (Madrid)

Laura Diepstraten (Almería)

Lucas Feliz (Valencia)

Ludmila Mercerón (Zaragoza)

Coral Alaia (Guipúzcoa)

Orquesta de Plectro Ciudad de los Califas (Córdoba)

Recogida de invitaciones:

Sede ONCE Cádiz (C/ Acacias, 5): L- V de 8:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 h.

Taquilla del teatro: desde las 18:00 h. el día de la actuación.

Web Tickentradas.com

Entradas usuarios con silla de ruedas: llamando al 956 29 37 50 (Sede ONCE Cádiz). Apertura de puertas: 18:30 h.