El Festival Off de La Guarida del Ángel dedica su 15 edición al público

La Guarida del Ángel ha acogido la presentación del XV Jerez Off Festival, la cita flamenca que cada año organiza La Guarida del Ángel en paralelo al Festival de Jerez y que se ha consolidado como uno de los escenarios alternativos más relevantes del panorama flamenco nacional. El evento vuelve a situar a Jerez como punto de encuentro de artistas de referencia, jóvenes talentos y aficionados llegados de todos los rincones del mundo.

El director del Jerez Off Festival, Mario González, destacó durante la presentación la dimensión global que alcanza esta nueva edición. “Este año volvemos a reunir a artistas internacionales y a una destacada representación de Jerez, tanto en cante como en baile y guitarra. Pero también contamos con figuras procedentes de toda la provincia, así como de numerosos puntos de España como Alicante, Sevilla, Granada, Huelva, Málaga, Madrid o Barcelona”, explicó. A esta diversidad artística se suma la presencia de artistas procedentes de Japón, Francia, Estados Unidos, Brasil, Italia o Chile, lo que confirma el carácter cosmopolita del evento.

Entre los nombres más destacados figuran referentes absolutos del flamenco como Capullo de Jerez, Tía Juana la del Pipa o Dolores Agujetas, así como guitarristas de primer nivel como Antonio Rey —ganador de un Grammy Latino—, Diego del Morao o Juan Diego Mateos. “Son artistas que representan la esencia de Jerez y que reafirman el compromiso del Off con el flamenco de raíz, pero también con la evolución de este arte”, subrayó González.

La programación de esta XV edición incluye más de 60 espectáculos en 15 días, articulados en cuatro horarios diarios (17:00, 19:00, 21:00 y 23:00 horas), con el objetivo de facilitar la asistencia tanto del público local como del público internacional que cada año acude a la ciudad durante el Festival de Jerez.

Cartel anunciador de esta edición.

Además, la organización incorpora en 2026 tres propuestas que apuestan por un flamenco más actual y abierto al diálogo con otras músicas. Así, Triana Blues ofrecerá un concierto que fusiona flamenco y blues; José de los Camarones explorará conexiones entre flamenco, electrónica y rock; mientras que el 22 de febrero, el festival se despedirá con Samuel Serrano, cantaor de Chipiona que presentará su nuevo disco, donde combina flamenco tradicional con nuevas sonoridades.

Durante la presentación también se dio a conocer el cartel oficial, diseñado por la firma de moda flamenca Valiente y Mala. Este año, el logotipo de La Guarida del Ángel ha sido reinterpretado: las alas de los ángeles se transforman en aplausos, un gesto simbólico que celebra los 30 años del Festival de Jerez y los 15 del Off Festival. La dedicatoria de esta edición es clara: el público. “Esta vez el protagonista es el aficionado. El Off Festival es posible gracias a quienes año tras año vienen a Jerez y llenan nuestra casa. Nuestro eslogan lo dice todo: GRACIAS”, concluyó González.

Con esta nueva edición, La Guarida del Ángel reafirma su apuesta por un flamenco vivo, plural y en constante evolución, consolidando al Jerez Off Festival como una cita imprescindible en el calendario flamenco internacional.

