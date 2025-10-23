Fran Mariscal va "más allá" e inicia en Jerez su gira de la novela gráfica 'Moribundo'

"El origen de todo". El dibujante Fran Mariscal (Jerez, 1995) iniciará en su tierra la gira nacional de presentación del que es su debut en la novela gráfica, 'Moribundo', nada menos que con Norma Editorial. Un proyecto que surgió "un poco a contracorriente de lo que normalmente se suele hacer en el mundo del cómic". Una obra que el autor empezó "sin ninguna intención de publicar, sino como una especie de purga después de haber sufrido yo una depresión muy mala a raíz de una ruptura de pareja. Y como yo creo que de la mejor manera que me comunico es dibujando, decidí empezar, de forma un tanto onírica, a contar lo que me había pasado. Una vez que me fui recuperando, me dije que aquí había una historia que contar. Me la planteé partiendo un poco de los cuentos que nos leen de niños de los Hermanos Grimm, que si el lobo feroz, la madrastra malvada... Alegorías y metáforas de lo que nos íbamos a encontrar de adultos. Sin embargo, no hallé ninguna que hablara de la depresión o de tener una relación nociva. Y me dije, ¿cómo puedo hacer un cuento para adultos que les pueda servir también de alerta y de ayuda, que si están en la misma situación, que vean que también se puede salir de ahí y no hay que avergonzarse? También me planteé que está bien prevenir, pero hay que saber curar cuando te llegan las cosas".

Fran Mariscal es un ilustrador y dibujante de cómics natural de Jerez y residente en Barcelona. Ha trabajado como portadista en libros de corte fantástico y ha colaborado en revistas y fanzines. También ha creado cubiertas para bandas musicales y sprites para videojuegos 2D.

Mariscal destaca, por eso de la peculiaridad del proceso, que esta novela "no me llega como un encargo, sino como una necesidad de contar. Llevé a Norma Editorial el cómic prácticamente acabado, cuando lo normal es presentar de cuatro a diez páginas del proyecto y ya la editorial decide si compra o no la idea. A mí me dijeron que sí del tirón y en un mes estaba el contrato firmado".

Partiendo de ahí, lejos de hacer una crónica o una biografía con morbo, Mariscal fue desarrollando un cuento de terror, género que le apasiona, y nació 'Moribundo'. "En muchos sitios se está vendiendo como un cómic de vampiros, que no deja de serlo, pero yo pido que se lea más allá porque no trata de vampirismo, sino de la depresión, y lo que se hace precisamente es una metáfora de esa enfermedad con el vampirismo".

Cartel de la presentación de 'Moribundo'.

Una obra en la que el novelista de terror en cierne Egon trata de mantenerse a flote mientras su vida entera se va a pique. La causa de su caída se llama Liz Tombstone y es la única heredera del antiquísimo clan de vampiros que gobierna la localidad de Hollow Hill. Juntos, Liz y Egon han establecido una relación tóxica que solo puede conducir a un destino peor que la muerte...

¿Expurgación conseguida? "Sí, hay un final feliz para mí con esta novela. Un punto de inflexión a nivel profesional y personal. Es la primera vez que publico una novela tan extensa, tiene casi 300 páginas, sobre todo para debutar como autor completo, en la que dibujos y guion son míos. Esa madurez ya me ha llegado. Ha sido un logro".

De esta forma, el salón de actos de la Escuela de Arte de Jerez acogerá este jueves, 23 de octubre, a las 18,30 horas, la presentación de 'Moribundo'. El autor estará acompañado por el también ilustrador Alberto Belmonte. Una cita, de entrada libre hasta completar aforo, que cuenta con la colaboración de la Librería El Laberinto. "Elegí la Escuela de Arte porque yo estudié allí y me pareció un sitio idóneo para arrancar la gira. Y acompañado por el que fue mi maestro en su día, Alberto Belmonte, así que estaré entre algodones (ríe). Va a ser muy bonito y no podía ser otro presentador que él. Lo tuve claro desde el principio, 100%".

De hecho, Jerez será este jueves el primer punto del país donde se podrá comprar la novela y será de la mano de El Laberinto y el librero Adrián Otero, que instalará un stand para la venta y firma de ejemplares.

Recién llegado de la Convención de Cómics de Nueva York, Fran Mariscal ha presentado allí algunos de sus trabajos a editoriales norteamericanas. De hecho, tras varias entrevistas, DC Comics se ha interesado por sus propuestas para la reabierta línea Vertigo, muy famosa en los años 80-90.

Precisamente, habla Mariscal de sus influencias, autores como Bill Sienkiewicz, Dave McKean o Kent Williams, artistas que revolucionaron el cómic americano en los años 80 con un estilo más pictórico, trabajando con color directo. "Sí. Totalmente. Han significado mucho para mí. A Bill Sienkiewicz lo pude conocer en persona en Nueva York dos minutos, pero hubo química, con gustos y autores en común como Egon Schiele, Gustav Klimt, etc. Son como patrones y lugares comunes entre dibujantes. También son una gran influencia para mí, más actuales, Gabriel Hernández Walta, Jorge González, Mike Mignola, etc. Hay una amalgama que al final es inevitable que no se note porque han sido maestros en la sombra, igual que Alberto Belmonte ha sido maestro aquí presente".

Tras 'Moribundo', Mariscal está inmerso ahora en el lejano oeste, "algo que también me encanta y por lo que estoy escribiendo una historia de venganza, que no será un western al uso".

¿Y el reto de su vida? "Pues poder vivir del mundo del cómic, que no es nada fácil, sobre todo, en España, que está mal pagado. No sólo porque no haya una cultura, sino porque a raíz de eso mismo no se genera una industria tocha como puede haber en EEUU o en el mercado francobelga. Nosotros exportamos la Feria, el vino y el flamenco, igual que en otros países exportan el cómic como producto propio. Aquí lo podríamos hacer porque hay grandísimos artistas y una cantera brutal que se rifan en el extranjero. Yo por ahora soy un desconocido y me gusta ir paso a paso, de forma humilde. En Norma me han tratado fenomenal y ya lo siguiente será o serón".