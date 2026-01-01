Fundación Unicaja y la Orden de San Juan de Dios acercan las nuevas tecnologías a menores con necesidades comunicativas en Jerez

El responsable de Fundación Unicaja en Cádiz, Javier Vela, junto al director del CAIT de la Orden Hospitalaria en Jerez, Álvaro Márquez, ha asistido a una de las sesiones de este proyecto.

Fundación Unicaja y la Orden de San Juan de Dios se unen para acercar las nuevas tecnologías a menores con necesidades complejas de comunicación. Cerca de 3.000 personas entre usuarios, familiares y terapeutas participan en este proyecto en los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) que la Orden Hospitalaria tiene habilitados en Jerez, Córdoba, Granada, Sevilla y Alcalá de Guadaira.

El responsable de Fundación Unicaja en Cádiz, Javier Vela, junto al director del CAIT de la Orden Hospitalaria en Jerez, Álvaro Márquez, ha asistido a una de las sesiones de este proyecto, seleccionado en la convocatoria extraordinaria de acción social con motivo del décimo aniversario de la Fundación.

La iniciativa ‘Transformación digital en personas con discapacidad o riesgo de padecerla’ busca mejorar la intervención con usuarios que presentan dificultades en la comunicación mediante el uso de comunicadores digitales: un dispositivo electrónico cargado con celdas visuales que permiten al menor reconocer el objeto, sentimiento, lugar o idea que quiere transmitir, para que cuando lo pulse, el dispositivo electrónico hable por él.

Estas herramientas mejoran la autonomía y la calidad de vida de este colectivo, ayudándoles a transmitir sus necesidades, peticiones, emociones o deseos y permitiéndoles superar el sentimiento de frustración derivado de no lograr que les entiendan y de no poder interactuar socialmente.

Además del trabajo directo con los usuarios, el proyecto contempla actividades formativas como talleres de sensibilización y otras acciones específicas destinadas al entorno social de los menores como familiares, profesores y terapeutas responsables de su tratamiento.