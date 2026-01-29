Ganemos Jerez exige frenar el cierre de 23 aulas en la ciudad

Ganemos Jerez lleva al Pleno la defensa de la escuela pública y exige frenar el cierre de 23 aulas en la ciudad.

Ganemos Jerez presentará en el próximo pleno municipal una proposición para defender la escuela pública y exigir a la Junta de Andalucía la paralización del cierre de unidades educativas en la ciudad de cara al curso 2025/2026.

Según los datos conocidos recientemente por la agrupación, Jerez perderá 23 unidades educativas públicas, principalmente en centros de Educación Infantil y Primaria. La Junta justifica estos recortes por la bajada de la natalidad, pero desde la comunidad educativa se insiste en que esta circunstancia debería servir para reducir las ratios y mejorar la calidad de la enseñanza, no para suprimir aulas.

Tere Chamizo, portavoz de Ganemos Jerez advierte que “la educación pública no puede gestionarse únicamente con criterios numéricos. Hablamos de infancia, de igualdad de oportunidades y de futuro. El cierre continuado de líneas públicas debilita el sistema educativo público y favorece el trasvase de alumnado hacia la enseñanza privada y concertada, lo que supone un deterioro progresivo de un servicio esencial para la cohesión social".

La formación municipalista considera especialmente preocupante que, con el proceso de escolarización a las puertas, "no exista una defensa clara y prioritaria de la escuela pública desde las instituciones", y critican que desde administraciones públicas se haya "normalizado la promoción de la enseñanza concertada y privada en campañas y canales institucionales".

Aunque el Ayuntamiento no tiene competencias directas en materia educativa, Ganemos Jerez recuerda que sí tiene una "responsabilidad política y social en la defensa de los servicios públicos y en el apoyo a la comunidad educativa de la ciudad".

Ganemos Jerez propone paralizar el cierre de unidades públicas en Jerez y aprovechar la bajada de la natalidad para reducir ratios y mejorar la calidad educativa, reclama más recursos humanos y materiales para la escuela pública, especialmente en atención a la diversidad, apoyo educativo y estabilidad del profesorado y poner en marcha desde el Ayuntamiento una campaña municipal firme y sin ambigüedades en defensa de la escuela pública durante el proceso de escolarización de marzo, centrada exclusivamente en la red pública. Esta campaña debería incluir información clara a las familias sobre la oferta educativa pública en todos los barrios, la difusión de los valores de equidad e inclusión de la escuela pública y la visibilización de los proyectos de los centros.

Desde Ganemos Jerez insisten en que “defender la escuela pública es defender la igualdad, la cohesión social y el futuro de nuestra ciudad”, y esperan que la Corporación municipal respalde una iniciativa que responde a una preocupación creciente de familias, profesorado y comunidad educativa.