"Tenían garantizado el cobro íntegro aunque no vendieran entradas"

El Ayuntamiento ha defendido nuevamente su postura respecto al concierto de José Mercé que tenía previsto celebrarse el próximo sábado. El delegado de Fiestas, Rubén Pérez, ha ofrecido con detalles, en una rueda de prensa esta misma mañana, todo lo relacionado con el contrato y atribuye la situación a "una falta de comunicación o descoordinación entre la empresa y el artista".

Asimismo, Pérez ha dejado claro que el concierto "tal y como nos ha solicitado la empresa que representa al cantaor a través de un escrito, está aplazado, pendiende de buscar otra fecha, ya que de lo contrario se estaría incumpliendo el contrato y eso conllevaría a una penalización".

El concejal de Fiestas "ha lamentado toda la situación generada, y los primeros sorprendidos hemos sido nosotros, porque hemos hecho un procedimiento administrativo, legal y transparente". Además, ha admitido que "estamos muy desilusionados porque hemos dedicado muchas horas de trabajo".

"Hemos estado dispuestos a todo, incluso a pagarle el caché que pedía en Jerez, porque sabemos que es más alto que el que ha pedido en otros Ayuntamientos. Pero aún así aceptamos, porque entendemos que Jerez lo merece", añadió.

Pérez explicó que "la empresa nos presentó un documento el día 23 diciéndonos que no podía garantizar el aforo, y luego otro fechado el día 27 en el que nos pide el aplazamiento. Esto quiere decir, si nos ceñimos al primer escrito, que sabían que tenían que vender entradas, porque viene recogido en el pliego de contratación, donde aparece hasta nueve veces".

Por esta razón, Rubén Pérez destacó que "tenemos claro que aquí la empresa cuenta una cosa a José Mercé y luego registra otra en el Ayuntamiento. Porque ninguna empresa presenta una oferta sin leer las condiciones en las que va a cobrar".

Del mismo modo, reconoció además que "la fórmula del contrato es una coproducción, para que el coste fuese abonado una parte por venta de entradas y otra por el Ayuntamiento", y anunció que "no había riesgo alguno si no vendían entradas, porque en el contrato existe un punto en el que se garantiza que cobrarán la cantidad completa aunque no se vendan entradas". Es más, ofreció con detalles las cantidades, "30.000 euros de caché del artista y 11.000 euros de producción", insistiendo en que "ni el artista ni la empresa tenían que temer nada en cuanto al cobro, no corrían ningún riesgo".

"Me llego a plantear que quizás temiesen que hubiese un vacío, pero esto es Jerez y era el regreso de José Mercé a su ciudad. Solamente en Fiestas se han venido produciendo, desde que lo presentamos, unas 100 llamadas diarias pidiendo dos entradas por llamada, con lo cual no tenemos duda de que hubiera sido un éxito", continuó.

Rubén Pérez confesó que "en principio estamos a la espera de retomar las conversaciones para acordar una nueva fecha, y si la empresa ha cambiado de opinión deberá enviar otro escrito. Les hemos ofrecido nuevas fechas y nuevos formatos, y estamos a la espera, porque por ejemplo, hace unos meses, el 5 de junio, Mercé aplazó un concierto en Huércal, que por otro lado es algo normal dada la situación de pandemia que tenemos".

En caso de no poder celebrar el concierto, "estamos barajando otras posibilidades", si bien dejó claro que "de momento esa opción no la contemplamos, porque esperamos arreglar esta situación".