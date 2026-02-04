Las gasolineras más baratas de Jerez: dónde respostar sin despilfarro
Aquí tienes un listado con los diez establecimientos más económicos, su dirección y el precio
Los supermercados más baratos y más caros de Jerez, según la OCU
Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo más de lo estrictamente necesario hoy en Jerez, para motor diésel o gasolina,
Las 10 gasolineras más baratas- Gasóleo A
- PLENERGY en CARRETERA CIRCUNVALACION KM. S/N - Margen D 1,219 €
- ALCAMPO en CALLE RONDA AURORA BOREAL, 3 - 1,219 €2
- PETROPRIX en CARRETERA MADRID CADIZ KM. 15 - Margen D 1,219 €
- BALLENOIL en CARRETERA DE LEBRIJA KM. 6 - 1,239 €
- BALLENOIL en AVENIDA SANLUCAR, - 1,239 €
- SEROIL ENERGY en CARRETERA DE LEBRIJA KM. 6 - Margen D 1,239 €
- SHELL en A 480 KM 25,8 - Margen I 1,278 €
- BALLENOIL en AVENIDA FERNANDO PORTILLO, S/N - 1,279 €
- BALLENOIL en AVENIDA MEDINA SIDONIA KM.1, S/N - Margen D 1,279 €
- BALLENOIL en AVENIDA EUROPA, S/N - 1,279 €
Las 10 gasolineras más baratas -Sin Plomo 95
- PLENERGY en CARRETERA CIRCUNVALACION KM. S/N 1,269 €
- ALCAMPO en JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) CALLE RONDA AURORA BOREAL, 3- 1,269 €
- PETROPRIX en CARRETERA MADRID CADIZ KM. 15 - 1,269 €
- BALLENOIL en CARRETERA DE LEBRIJA KM. 6- 1,289 €
- SEROIL ENERGY en CARRETERA DE LEBRIJA KM. 6 - Margen D- 1,289 €
- BALLENOIL en AVENIDA SANLUCAR, - 1,319 €
- BALLENOIL en AVENIDA FERNANDO PORTILLO, S/N - 1,329 €
- GALP en CARRETERA ANTIGUA N-IV KM. 639,5 - 1,329 €
- BALLENOIL en AVENIDA MEDINA SIDONIA KM.1, S/N - 1,329 €
- BALLENOIL en AVENIDA EUROPA, S/N - 1,329 €
También te puede interesar
Lo último