Las gasolineras más baratas de Jerez: dónde respostar sin despilfarro

Aquí tienes un listado con los diez establecimientos más económicos, su dirección y el precio

Los supermercados más baratos y más caros de Jerez, según la OCU

Una persona surte combustible en una gasolinera.

04 de febrero 2026 - 19:48

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo más de lo estrictamente necesario hoy en Jerez, para motor diésel o gasolina,

Las 10 gasolineras más baratas- Gasóleo A

  1. PLENERGY en CARRETERA CIRCUNVALACION KM. S/N - Margen D 1,219 €
  2. ALCAMPO en CALLE RONDA AURORA BOREAL, 3 - 1,219 €2
  3. PETROPRIX en CARRETERA MADRID CADIZ KM. 15 - Margen D 1,219 €
  4. BALLENOIL en CARRETERA DE LEBRIJA KM. 6 - 1,239 €
  5. BALLENOIL en AVENIDA SANLUCAR, - 1,239 €
  6. SEROIL ENERGY en CARRETERA DE LEBRIJA KM. 6 - Margen D 1,239 €
  7. SHELL en A 480 KM 25,8 - Margen I 1,278 €
  8. BALLENOIL en AVENIDA FERNANDO PORTILLO, S/N - 1,279 €
  9. BALLENOIL en AVENIDA MEDINA SIDONIA KM.1, S/N - Margen D 1,279 €
  10. BALLENOIL en AVENIDA EUROPA, S/N - 1,279 €

Las 10 gasolineras más baratas -Sin Plomo 95

  1. PLENERGY en CARRETERA CIRCUNVALACION KM. S/N 1,269 €
  2. ALCAMPO en JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) CALLE RONDA AURORA BOREAL, 3- 1,269 €
  3. PETROPRIX en CARRETERA MADRID CADIZ KM. 15 - 1,269 €
  4. BALLENOIL en CARRETERA DE LEBRIJA KM. 6- 1,289 €
  5. SEROIL ENERGY en CARRETERA DE LEBRIJA KM. 6 - Margen D- 1,289 €
  6. BALLENOIL en AVENIDA SANLUCAR, - 1,319 €
  7. BALLENOIL en AVENIDA FERNANDO PORTILLO, S/N - 1,329 €
  8. GALP en CARRETERA ANTIGUA N-IV KM. 639,5 - 1,329 €
  9. BALLENOIL en AVENIDA MEDINA SIDONIA KM.1, S/N - 1,329 €
  10. BALLENOIL en AVENIDA EUROPA, S/N - 1,329 €
Este es el aspecto de algunos supermercados de Jerez ante el temor por la borrasca Leonardo Los supermercados más baratos y más caros de Jerez, según la OCU

