La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado estudios anuales para comparar los precios en diferentes ciudades, incluyendo Jerez. Esto permite a los consumidores identificar las opciones más económicas. Los estudios de la OCU comparan los precios de una 'cesta de la compra' compuesta por 238 productos en diferentes categorías.

Según la OCU, el mercado de supermercados en Jerez en la ciudad jerezana es competitivo, ya que, cuenta con varias cadenas establecidas que compiten en precios y variedad. También hay nuevas aperturas. Según los datos más recientes de 2025, Family Cash se ha posicionado como el supermercado más barato de España, y cabe recordar que abrió sus puertas en Jerez el pasado 27 de noviembre de 2025, en el Polígono Industrial Guadalquivir. Esta cadena, nacida en Xátiva en 2013, tiene en la actualidadun total de 44 establecimientos en 16 provincias. Su modelo se basa en una política de precios ajustados y una oferta variada de productos.

Teniendo en cuenta la novedad antes mencionada, del estudio de la OCU de 2024 se desprende que, antes de la apertura de Family Cash, el supermercado más barato en Jerez era Alcampo, ubicado en el Centro Comercial LUZ Shopping. Este establecimiento permite a los consumidores ahorrar hasta 1.328 euros anuales en la cesta de la compra, lo que lo convierte en la quinta opción más barata a nivel nacional. Los resultados varían según la fecha del estudio, pero muestran una tendencia clara: Alcampo y algunos establecimientos de Carrefour y Mercadona son las opciones más económicas en Jerez.

Qué supermercados son los más caros en Jerez

Los supermercados más caros en Jerez, según el estudio de 2021, son DIA % MAXI, Hipercor y Carrefour Market, con precios un 13% a 21% más altos que los más baratos.

Cuánto se puede ahorrar en Jerez

Los consumidores pueden ahorrar hasta 1.328 euros anuales en la cesta de la compra si eligen el supermercado más barato, como Alcampo, en lugar de otros establecimientos.

Recomendaciones para la Selección de Productos

Para los consumidores que buscan opciones de bajo costo, se recomienda: