Aqualia asume los gastos de la conferencia de Vicente Vallés como patrocinador de los Cursos de Verano de Jerez

El Ayuntamiento ha remitido el convenio de patrocinio de FCC Aqualia para los Cursos de Verano de Jerez, donde se recoge que el caché y gastos totales de los viajes de presentador Vicente Vallés, para su intervención como conferenciante el pasado sábado 13 de septiembre, lo asumía la empresa como aportación "en especie". Responde así a la denuncia realizada este domingo por el PSOE, acusando al gobierno local de un "gasto desmesurado" para las "arcas municipales".

En el documento del convenio se detalla lo siguiente: "La aportación de FCC AQUALIA S.A será en especie. Dicha aportación constará -entre otras acciones- de: caché y gastos totales de los viajes del presentador Vicente Vallés para su intervención como conferenciante el sábado 13 de septiembre de 2025 en la Conferencia inaugural de los Cursos de Verano de Jerez 2025, que se desarrollará en el Alcázar de Jerez, por un importe de 14.914,16 euros con IVA incluido".

El PP de Jerez también ha lanzado una respuesta al "bulo" socialista. "El PSOE de Jerez destila un coraje que no le cabe en el cuerpo porque Jerez vaya mejor, porque se organicen grandes eventos formativos y culturales y porque se apueste por más servicios públicos y más atención social y, para ello, no deja de lanzar mentiras y fake news con la finalidad de engañar a los jerezanos", subraya el partido.

Lamenta "el nuevo ridículo de los socialistas en ese desperado intento por desgastar al gobierno de María José García-Pelayo por poner en solfa un acto ampliamente respaldado por los colectivos sociales, económicos, culturales, educativos, periodísticos y la sociedad en general y que supone la primera vez que la ciudad cuenta con unos Cursos de Verano universitarios respaldados nada menos que por la UNIA y la Universidad de Cádiz".

La popular Silvia Rodríguez denuncia que “es palpable que el PSOE de Jerez no está. No está en los actos de ciudad, no está en sus responsabilidades como representantes de los jerezanos, no está conectado con las necesidades y realidades de los barrios ni de los colectivos y va ladrando sin ton ni son haciendo críticas que ni los ciudadanos se creen ni los números soportan”.

"Por tercera vez en unas semanas, el PSOE y Díaz lanzan un nuevo bulo. Si antes fueron las pulgas en un parque infantil de La Granja, que terminaron siendo hormigas, y luego la supuesta alfombra para el despacho de la alcaldesa, que ha terminado siendo el cambio de la moqueta en el Cabildo Viejo tras su mal estado, ahora siguen mintiendo con la conferencia de Vicente Vallés, que está incluida dentro de un convenio de patrocinio de Aqualia para colaborar en estos cursos de verano", relata Rodríguez. Los populares piden "generador de fake news José Antonio Díaz, que deje las mentiras a un lado y aprenda a hacer una oposición seria y responsable".