Este pasado miércoles arrancó el VI Tío Pepe Festival en las instalaciones de la conocida y prestigiosa bodega a nivel internacional de González Byass. Ya con un bagaje de seis ediciones, este particular festival se consolida en la ciudad y atrae personas de todos los lugares que no sólo vienen a buscar a los muchos artistas que conforman el cartel cada año, sino también su importante oferta gastronómica que marida con los mejores vinos de la bodega y que tan particular y único hacen este evento.

La organización ha vuelto a apostar fuerte por la gastronomía en sus conciertos, con Irene de Castro al frente como responsable de la oferta gastronómica del Tío Pepe Festival, y una de sus importantes ofertas será ‘La cena de las estrellas’, divididas en tres fechas diferentes (7, 8 y 12 de agosto) y en la que participarán hasta cuatro chefs de renombre, todos ellos con estrellas Michelín a sus espaldas.

El primero en aterrizar en la bodega fue el extremeño Toño Pérez y lo hizo este pasado miércoles en el arranque del sexto Tío Pepe Festival. Chef que cuenta con dos estrellas Michelín y que regenta el restaurante Atrio. Además, la Guía Repsol 2017 le distingue con tres Soles en Atrio. Toño propuso ayer un menú degustación de hasta 9 platos, aplicando su personalidad al combinar el mar y la tierra. Para representar esta fusión el chef utilizó, entre otros, el plato de milhojas de boquerón con vinagreta de avellanas y manitas. Un interesante plato que estuvo maridado con un Vermut reserva de la casa; Vermut La Copa. Otro de los platos que presentó Atrio a los asistentes fue el de atún con boniato y papada ibérica, en esta ocasión maridado con un Blecua, tinto gran reserva de Viña del Vero (Denominación de Origen Somontano).

Hoy, en este segundo día de festival en el que actuará Melendi, los asistentes al mismo contarán con la cocina de Ricard Camarena, chef valenciano que ha logrado tres veces la Estrella Michelín en sus restaurantes ‘Arrop’, ‘Arrop Valencia’ y ‘Ricard Camarena Restaurant’. De igual forma, ha revalidado tres Soles de la Guía Repsol para su actual restaurante gastronómico ‘Ricard Camarena Restaurant’. Este prestigioso cocinero elaborará hasta 7 platos que estarán precedidos por 6 aperitivos de pie. Uno de sus platos estrella será el de ostra valenciana con aguacate de sésamo y crema de galanga que estará acompañado de un Alegra, el nuevo rosado de Veronia. Se trata de un rosado muy pálido, con una aguja suave, un sabor espectacular y una botella muy novedosa. Otro de los platos destacados de este cocinero en la noche de hoy será el compuesto por un arroz con cocochas, perejil y manzanilla pasada. En esta ocasión el maridaje elegido por el sumiller es el Fino Dos Palmas.

Los dos cocineros que cerrarán estas ‘cenas de estrellas’ serán Oscar García y Víctor Martín, ambos reconocidos con una Estrella Michelín en sus restaurantes de Baluarte y Trigo, respectivamente. Estos dos chefs de Castilla y León elaborarán el próximo 12 de agosto, con la cita de Carlos Baute y Marta Sánchez en el patio de la Tonelería, un menú degustación conjunto de 7 platos. Entre ellos se servirá el de escabeche de codorniz con chicharro marinado en sal junto a un cava vintage, concretamente el Vilarnau Vintage Gran Reserva. En segundo lugar, también como ejemplo de lo que ofrecerán ambos cocineros, se podrá encontrar un plato de royal de pescado de roca con berberecho y un toque cítrico, para el que ha sido elegido el Albariño de las bodegas de Pazos de Lusco, de la Denominación de Origen Rías Baixas.

Todos los menús, maridados con los mejores vinos de González Byass, propiciarán un ambiente inigualable en las instalaciones de la bodega jerezana junto a la llegada de hasta 9 artistas de todo el panorama internacional. Además de los ya mencionados, en cada concierto se podrá disfrutar de otros tipos de cena que oferta la organización del festival. En primer lugar con la cena a la carta, reservando mesa previamente, y también existirá la posibilidad de probar un menú degustación diferente elaborado para cada día (43 euros por persona) y maridados de igual forma con los diferentes vinos de González Byass.