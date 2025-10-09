Gelateria Delizioso, el sueño de un informático italiano que vive en Jerez: "Andalucía es muy parecida al sur de Italia, la gente es muy alegre, divertida y amable"

Desde muy joven soñaba a menudo con vivir en otro país diferente a su bella Italia. Luca (1960) informático de profesión, trabajó durante casi tres décadas creando páginas webs. En 2012 viajó de vacaciones a Ibiza, junto con su pareja, Rafaella (1962). "Nos gustaba conocer cosas nuevas, distintas, y decidimos que España era el lugar ideal para nosotros", recuerda el italiano. Ambos, que procedían de Riccione, una población turística del norte de Italia conocida como la 'Perla Verde del Adriático', famosa por su lujo y el ocio nocturno, quedaron prendados de España.

A pesar de que la profesión de Luca nada tenía que ver con la hostelería ni la gastronomía, cumplió su sueño de la mano de Rafaella y se instalaron, primero en la ciudad ibicenca, posteriormente, en Jerez. En tierras españolas se dedica a elaborar helados según la cultura y la tradición italianas. Cuando llegaron a Jerez barajaron la posibilidad diferentes locales para instalar el obrador y la heladería. Finalmente, se decantaron por ubicarlos en calle Tornería. Luca cuenta que lo vieron en invierno y daba la impresión de ser un buen lugar. "Así nos lo confirmaron algunos vecinos". Tras echarle ganas y paciencia, sobre todo, por la burocracia, en octubre han inaugurado su negocio en una de las calles más populares de la ciudad jerezana. Gelateria Delizioso tiene sus instalaciones en dos locales distintos de un mismo edificio, en uno de ellos se encuentra el obrador y en otro el establecimiento de venta al público. "En 2015 abrimos la primera heladería con el nombre de Delizioso y hemos querido seguir adelante con él. Es una palabra española pero escrita en italiana y nos parece una buena mezcla", cuenta Luca.

Rafaella, pareja de Luca, en el interior de la heladería, ubicada en calle Tornería (Jerez). / Manuel Aranda

La pareja tiene las tareas de cada uno claramente definidas. Luca se encarga de elaborar los helados. "Nosotros tenemos helados elaborados según la cultura italiana, con ingredientes frescos y de calidad". Mientras, Rafaella elabora los postres y se encarga más de la venta. Disponen de 20 sabores de helados y algunos postres típicamente italianos como el tiramisú clásico. También elaboran otros como la tarta de queso vasca, de pistacho, de lotus y otros sabores. "Intentamos hacer una mezcla entre Italia y España", asegura el emprendedor.

Por el momento, permanecen a la espera de que el Ayuntamiento les dé luz verde para colocar unas dos o tres mesas en la terraza "para que la gente pueda sentarse cinco minutos a comerse su helado", aunque no contarán con servicio de mesa. El problema ha sido un poco el papeleo, pero no se quejan, "en Italia es mucho peor", dice.

Helados de artesanos de Gelateria Delizioso. / Manuel Aranda

Tras 13 años en diferentes localidades de España, se han asentado en Jerez donde residen a 500 metros de su negocio, en un piso de alquiler. "En el centro se vive muy bien, las personas son muy amables, nos ayudan. Ya tenemos muchos amigos". Luca piensa que Andalucía es muy parecida al sur de Italia porque "la gente es muy alegre, divertida y amable, se puede decir que sí se parecen". De joven esperaba vivir feliz en otro país diferente, pero reconoce que jamás pensó que sería elaborando y vendiendo deliciosos helados italianos.

Horario de Gelateria Delizioso

Abierto de martes a sábado, de 12:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 00:00 horas.